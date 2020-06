Tadej Pogacar, le surdoué

Le buzz dans le monde du vélo ces jours-ci, c’est la victoire sur le chrono du Championnat de Slovénie de la jeune (21 ans) sensation slovène Tadej Pogacar, qui s’offre à la surprise générale Primoz Roglic, « seulement » 2e de l’épreuve.

À 21 ans (contre 30 pour Roglic), l’exploit est en effet remarquable, surtout que Roglic possède de solides références dans l’exercice du contre-la-montre. Pogacar semble avoir fait la différence lors de la principale difficulté du parcours, une belle bosse à escalader. Il a su tenir le rythme par après pour devancer Roglic de neuf petites secondes.

Pour Pogacar, c’est le deuxième exploit de sa jeune carrière: il avait été l’an dernier le plus jeune coureur depuis 1974 à monter sur le podium d’un grand tour, c’était sur la Vuelta. Avec en prime le maillot de meilleur jeune et pas moins de trois victoires d’étape.

Y’a pas à dire, Pogacar semble avoir un gros, gros moteur et une structure autour de lui qui lui permet de progresser rapidement. Son équipe Team UAE l’annonce au départ du prochain Tour de France, avec un effectif impressionnant: outre Pogacar, l’équipe alignera Fabio Aru, Davide Formolo, Jan Polanc et David De la Cruz, entre autre.

La jeune génération qui monte présente donc plusieurs coureurs susceptibles d’être exceptionnels. Voyez un peu:

Mathieu Van Der Poel (1995) – 25 ans

Egan Bernal (1997) – 23 ans

Tadej Pogacar (1998) – 21 ans

Remco Evenepoel (2000) – 20 ans

Bernal et Pogacar seront au départ du Tour, ça sera intéressant à suivre. Evenepoel a choisi de faire comme Eddy Merckx et de s’attaquer d’abord au Giro cette année. Van Der Poel se consacre quant à lui aux trois disciplines phare du cyclisme, au moins jusqu’aux JO de Paris. Son équipe Alpecin-Fenix a besoin d’une invitation pour participer au Tour de France, ce ne sera pas pour cette année. Mais on sait par ailleurs que Van Der Poel en fera un objectif au cours des prochaines années.

Du beau spectacle en perspective, et les Chris Froome de ce monde peuvent se faire du souci!