Réforme des catégories Maitres: des précision de la FQSC

La FQSC a communiqué avec moi hier pour porter à mon attention des informations additionnelles entourant ce projet de réforme des catégories Maitres en cyclisme sur route pour la saison prochaine. Je vous partage ces éléments d’information aujourd’hui.

D’une part, Cyclisme Canada n’aurait avisé la FQSC que récemment à propos de ces changements. L’annonce faite vendredi dernier par la FQSC à l’ACVQ est donc la première étape d’une plus vaste campagne d’information qui se poursuivra à la mi-novembre par de probables discussions à la commission d’orientation, de même que par des informations partagées à l’ensemble des coureurs probablement via le bulletin électronique mensuel Sprint.

Le report de l’âge pour devenir Maitre de 30 à 35 ans a été introduit cette année en cyclo-cross et en cyclisme sur piste. Pour 2020, c’est donc le vélo sur route et le vélo de montagne qui s’aligne sur ce changement.

Les effectifs des coureurs Maitres en 2019 distribués selon la réforme montrent deux conclusions principales, déjà évoquées dans mon article précédent:

La catégorie des Maitres 4 diminuerait assez significativement puisqu’on ne parle plus des 60 ans et plus, mais bien des 65 ans et plus Les catégories M1 (35-44) et M2 (45-54) auraient des tailles plus proches l’une de l’autre que cette année, la majorité des coureurs Maitres se concentrant entre 40 et 49 ans. Avec la réforme, cette vaste catégorie de coureurs dans la quarantaine est scindée en deux: les 40-44 ans se retrouvent du côté des M1, et les 45-49 ans du côté des M2. En 2019, ils couraient essentiellement ensemble.

Notons enfin qu’un peu plus de 55 coureurs âgés entre 30 et 34 ans se retrouveront en 2020 chez les Séniors plutôt que chez les Maitres, réduisant d’autant la taille du peloton M1. Chez les femmes, on parle de moins de 10 coureuses.

En terminant, un merci tout particulier à Pierre Dumais pour son commentaire laissé sur l’article précédant, et qui nous rappelait que jusqu’en 1992, les catégories Maitres commençaient effectivement à 35 ans. Le passage aux 30 ans et plus aurait été faite pour satisfaire le vélo de montagne. Plus de 25 ans plus tard, on revient donc en arrière!