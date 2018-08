Qui sur la Vuelta, qui ne sera pas à Québec et Montréal?

Certains viendront sur la prochaine Vuelta – départ dans deux semaines depuis Malaga – pour sauver leur saison, d’autres pour préparer les très difficiles Mondiaux d’Innsbruck fin septembre, d’autres enfin – des Espagnols surtout! – parce que c’est vraiment un objectif de leur saison.

Chose certaine, cette année encore, on annonce du beau monde, réparti au sein de 22 équipes de huit coureurs.

Du côté de ceux qui y viennent pour sauver leur saison, on note Richie Porte, Rigoberto Uran et Vicenzo Nibali, malheureux sur le récent Tour de France, Tejay Van Garderen, qui ne cesse de décevoir, le trio Movistar Quintana-Landa-Valverde qui ont aussi déçu sur le Tour, Jakob Fuglsang, les frères Yates, Ilnur Zakarin, Thibault Pinot et Fabio Aru. Sans oublier Nacer Bouhanni, qui se frottera à Caleb Ewan.

L’inconnu demeure chez Sky avec Thomas et Froome, mais je serais surpris qu’ils participent à cette Vuelta. Le leader chez Sky sera probablement un autre homme. Risquera-t-on d’envoyer Egan Bernal, excellent sur le Tour mais très jeune pour enchainer deux grands tours dans l’année? Je mise plutôt pour que la Sky y teste Tao Geoghegan qu’on a vu à l’oeuvre sur le Giro plus tôt cette année.

Du côté de ceux qui viennent y préparer les Mondiaux, on pourrait évoquer Peter Sagan, même si je ne donne pas cher de sa peau sur le difficile circuit d’Innsbruck, 260km et 4700m de dénivelé!

Du côté de ceux qui en ont fait un objectif, Wilco Kelderman peut-être, ainsi que Steven Kruijswijk, Bauke Mollema et Miguel Angel Lopez.

Du côté des incertains, je pense à David Gaudu chez Groupama,

On annonce le Canadien Mike Woods également au départ pour Education First – Drapac.

Évidemment, tous ces coureurs ne seront donc pas au départ des GP de Québec et Montréal en septembre. Ce qui laisse toutefois beaucoup de beau monde aussi pour ces deux courses devenues, ces dernières années, des rendez-vous importants du calendrier pro européen.