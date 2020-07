Ca n’a surpris personne tant les rumeurs étaient persistantes depuis plusieurs semaines déjà: Chris Froome, 35 ans, rejoindra en 2021 la formation Israel Start-Up Nation, formation qui compte en son sein trois Canadiens: Guillaume Boivin, Alexander Cataford et James Piccoli.

Chris Froome fera donc encore partie d’Ineos en août prochain, alors que le Tour de France s’élancera de Nice.

Cela pose LA question: quel Tour pour Chris Froome?

Sera-t-il même au départ pour Ineos? Vu l’annonce de son départ, on pourrait en douter! Si Richard Carapaz a déjà été désigné leader sur le Giro, on pourrait être tenté d’y aligner aussi Froome, question d’avoir un leader de rechange…

Je pense toutefois que Froome sera au départ du Tour pour Ineos, qui s’y présentera avec pas moins de trois leaders: Bernal, Thomas et Froome. Les enjeux sont tellement énormes aujourd’hui qu’Ineos verra assurément dans la présence de ces trois coureurs une garantie que le Tour ne peut pas lui échapper, même en cas d’imprévus comme des chutes, fréquentes en première semaine. On aura des leaders de rechange, et si les trois sont pleinement opérationnels, on sait que Bernal est probablement aujourd’hui le plus fort des trois, garantissant une « hiérarchie naturelle » entre eux.

Froome poursuit par ailleurs une cinquième victoire sur le Tour, ce qui lui permettrait d’entrer dans le sélect « Club des cinq » avec Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain. Cette perspective le motive très certainement, et il sera revanchard afin de prouver au monde entier qu’à 35 ans et après un an d’arrêt suite à sa chute sur le Dauphiné 2019, il n’est pas encore fini. J’ai toutefois de sérieux doutes face à la concurrence!

Vers un podium entièrement Ineos en septembre prochain à Paris? Pas impossible!

Israel Start-Up Nation en hausse

Mine de rien, l’équipe israélienne qui a connu des débuts modestes en 2015 présente désormais une formation de premier plan en WorldTour, avec l’arrivée de Froome pour 2021 bien sûr, mais aussi déjà dans les rangs des coureurs comme Dan Martin, Alex Dowsett, André Greipel, Ben Hermans, Daniel Navarro, Nils Politt ou encore Davide Cimolai.

Espérons que l’équipe pourra conserver son intérêt pour les coureurs canadiens, les débouchés pour ces derniers étant rares actuellement au plus haut niveau.