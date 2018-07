Première semaine du Tour: même les pavés ont été ennuyants!

Cette première semaine du Tour ne passera pas à l’histoire: ce fut d’un ennui! Deux victoires au sprint de Gaviria, deux de Sagan, deux de Groenewegen, hier Dekengolb et les BMC dans le chrono par équipe et ce fut plié.

Surtout, aucune échappée n’a pu nous divertir en se rendant au bout. Le peloton a toujours maîtrisé les écarts, merci les oreillettes.

Que reste-t-il du sport? Que reste-t-il du flair en course, de l’initiative, du sens tactique?

L‘étape des pavés hier n’aura finalement fait aucun écart parmi les favoris, hormis Rigoberto Uran le perdant du jour. Mais son retard sur la ligne n’est pas la catastrophe non plus. Romain Bardet s’est bien fait peur, étant malchanceux avec les crevaisons toute la journée, mais a pu revenir dans le groupe des favoris grâce à un gros travail de son équipe. C‘était le plus intéressant durant l‘étape!

On regrettera l’abandon de Richie Porte, qui avait spécialement préparé ce Tour de France. Encore un exemple du danger de tout miser sur une seule épreuve en saison…

Devant, deux vainqueurs de Paris-Roubaix se disputaient la victoire, Van Avermaet le maillot jaune et Degenkolb, flanqués de Lampaert, un autre homme fort des Classiques. On attendait aussi Sagan, toutefois rapidement isolé et donc incapable d‘être un acteur de ce final. J’espère que son équipe Bora s’est fait remonter les bretelles à l’arrivée!

Cette semaine devrait être plus intéressante, avec le Tour qui entre dans les Alpes. Trois superbes étapes – ne manquez pas les images! – qui créeront cette fois des écarts décisifs, c’est certain. Vendredi, plusieurs coureurs auront définitivement perdu le Tour.

Difficile de dire qui semble le mieux actuellement. L‘équipe Sky me semble surpuissante encore une fois, et la dynamique Thomas-Froome sera intéressante à suivre si jamais les deux étaient dans le coup. Bardet est bien, mais il a laissé des forces sur les pavés. Nibali ? Impossible de dire actuellement comment il encaissera la haute montagne. Reste Dumoulin et les Movistar (Landa, Quintana, Valverde), qui pourraient tout faire sauter s’ils adoptent une stratégie agressive. Et Yates!

Après une semaine, c’est comme si le Tour n’avait pas encore commencé!