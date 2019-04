Paris-Roubaix: me suis planté!

Ben cette fois-ci les amis(es), je me suis planté: je vous disais vendredi ne pas trop croire aux chances de la Deceuninck Quick-Step.

Ben du Deceuninck, y’en a 4 parmi les 8 premiers à l’arrivée de Paris-Roubaix hier!

Et toute une victoire de Philippe Gilbert, 36 ans tout de même, passé pro en… 2003, il y a 16 ans, autrement dit à l’âge de pierre. Il remportait hier sa 14e grande classique, excusez un peu, après avoir déjà épinglé à son palmarès l’Amstel, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie, le Tour des Flandres, Paris-Tours, la Flèche Wallonne.

C’est pas compliqué, il ne manque à Gilbert que Milan SanRemo pour rejoindre Rik Van Looy, Roger de Vlaeminck et Eddy Merckx (tous des belges!) à titre de coureurs ayant remporté dans leur carrière les cinq grands monuments du cyclisme. Gilbert peut-il gagner Milan SanRemo? La question est ouverte…

En tout cas, Gilbert n’a pas volé sa victoire hier, il était clairement le plus fort dans le final de la course, faisant même le forcing dans le dernier grand secteur pavé à environ 15 bornes de l’arrivée. Seul Politt a pu accompagner, je vous avais dit vendredi que ce coureur allemand pouvait faire quelque chose de bien sur cette course. Sagan a explosé dans les 10 derniers kilomètres, laissant seul Lampaerts qui a fait un beau rapproché dans le final, terminant seulement 13 petites secondes derrière le duo de tête.

Pour la Deceuninck, carton plein avec Senechal 6e et Stybar 8e. Rien à dire, après un Tour des Flandres assez raté, ils se sont bien repris hier. Bravo!

Sinon, parmi les surprises, Evaldas Siskevicius chez Delko-Marseille, 9e hier. C’est un coureur toujours motivé pour cette course.

Je sais pas vous mais j’ai été surpris du nombre de favoris qui ont explosé hier dans le final, manquant carrément de force: Sagan, Van Avermaet, Naesen, Petit, tous souffrant beaucoup dans les 25 derniers kilomètres. Je pense que la course a été tendue dès le départ, et beaucoup de coureurs ont dû fournir des efforts tôt dans la course. D’autres ont, comme d’habitude, manqué de chance: ce fut le cas de Van Aert notamment, crevaisons, chutes, la totale. C’est Paris-Roubaix! Il reviendra.

Intéressant également de penser que la bonne échappée est partie à environ 48km de l’arrivée, presqu’au même endroit que Sagan l’an dernier. Nouvelle tendance chez les coureurs, ne plus attendre le Carrefour de l’arbre pour faire la grosse sélection?

Et que dire de la foule, encore imposante hier sur le bord des routes: ça fait plaisir à voir. La météo était bonne, cela a certainement aidé. En fait, nous sommes dûs pour un Paris-Roubaix mouillé bientôt, ca fait plusieurs années que la météo est plutôt bonne sur la course.

On se tourne désormais doucement vers les Ardennaises, et d’autres coureurs vont débarquer sur la scène des classiques, notamment les grimpeurs et les puncheurs, souvent plus légers. Sur sa forme actuelle, Gilbert sera un sacré client à l’Amstel, qu’il a déjà gagné 4 fois. Et avec Alaphilippe en renfort, ca pourra faire un beau feu d’artifice.