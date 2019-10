Mondiaux: les favoris

Ca s’annonce coton du côté d’Harrogate dimanche, avec 100% de probabilité de pluie, un temps frais (14 degrés max) et du vent en rafales, jusque 40 km/h.

Au menu de Messieurs les coureurs sur cette course sur route des Championnats du monde 2019 de cyclisme, 285 kilomètres sur un circuit difficile, avec très peu de répit dans le final. On part pour plus de 7h de selle… dans des conditions difficiles.

Chose certaine, celui qui gagnera ces Mondiaux dimanche sera un sacré guerrier!!!

Ils sont quatre grands favoris selon moi: Mathieu Van Der Poel, Julian Alaphilippe, Peter Sagan et Greg Van Avermaet.

Juste derrière, on a les Alexey Lutsenko, Michael Matthews, Alejandro Valverde voire Philippe Gilbert qui peuvent aussi rêver.

D’autres coureurs durs au mal, flahutes dans l’âme, seront à surveiller: Olivier Naasen, Matteo Trentin, Tim Wellens, Matej Mohoric, Kasper Asgreen voire Remco Evenepoel.

Mathieu Van Der Poel est évidemment l’épouvantail de la course, un coureur dur au mal, familier avec les conditions climatiques difficiles, habile sur un vélo et surpuissant sur de brefs intervalles. Il aura également une certaine fraicheur physique, ce qui sera utile dimanche. Il est ultra-motivé, il s’est préparé depuis quatre semaines en ne pensant qu’à ca, il est prêt.

Peter Sagan me semble aussi en forte progression et motivé. Sa robuste constitution sera un atout dimanche. Et il est plus rapide au sprint que Van Der Poel.

Greg Van Avermaet est également rompu à ce genre de course difficile, et il dispose d’une très belle équipe belge pour lui venir en aide. Pour gagner cependant, il devra finir (presque) seul.

Enfin, Julian Alaphilippe est un redoutable puncheur, peut-être le seul à pouvoir accompagner Van Der Poel lorsqu’il décidera d’envoyer du lourd.

Un bel aperçu de la course et de ses enjeux est disponible ici via Pez Cycling.

Pour suivre les réjouissances, FloBikes, Tiz-cycling ou GNC cycling sur YouTube.

Ne manquez pas ca, spectacle garanti ! On va se régaler.