Mondiaux à Imola: la course, les favoris

Drôle de saison, une semaine après la fin du Tour de France, nous voilà aux Championnats du monde!

Des Mondiaux qui se déroulent à Imola en Italie faut-il le rappeler, les Suisses et la ville de Martigny ayant fait faux bond dû à la Covid-19.

Aujourd’hui, c’est le chrono chez les hommes élite. Hier, c’est Anna van der Breggen qui s’est imposée chez les femmes, sans surprise. La surprise est plutôt venue de la chute spectaculaire de Chloe Dygart, la championne en titre.

Mes favoris aujourd’hui sont Tom Dumoulin, Stefan Kung, Filippo Ganna et surtout, surtout, Wout Van Aert. Le Belge ne semble pas avoir de limites! Deux Canadiens au départ, Hugo Houle et Alexander Cataford. Je vous avoue ne pas être certain duquel terminera devant l’autre, mais je suis certain qu’ils ne seront pas dans le top-5, ni même top-10.

La course sur route des femmes aura lieu samedi, celle des hommes dimanche. Rappelons que les catégories juniors et U23 ont été écartées de ces Mondiaux « light » pour raison de Covid.

Toujours une course spéciale que celle des Mondiaux, les coureurs portant à cette occasion le maillot de leur équipe nationale, et non pas celui de leur équipe de marque. Cela mène parfois à des situations de course inhabituelles, à priori inexplicables sauf si l’esprit se remet en mode « équipes de marque ». Wait and see dimanche!

La course est longue de 258 kms, soit 9 tours d’un circuit de 29 kms. Le circuit est usant, avec deux belles bosses d’environ 3 kms que les coureurs auront à affronter, dont des passages au delà de 14%. Pas un circuit pour purs grimpeurs donc, mais plutôt pour bons puncheurs qui sont capables de « tenir la distance » et d’enchainer les efforts violents à répétition. Y’a quand même presque 5000m de dénivelé à affronter!

Les conditions de course devraient être assez favorables, soleil annoncé dans la journée.

Les favoris

Wout Van Aert, encore lui. Il est un des rares coureurs à pouvoir prétendre s’imposer à la fois sur le chrono aujourd’hui et sur la course sur route dimanche. Il faudra surtout voir quel sera le soutien de son équipe de Belgique, au sein de laquelle évoluera également Greg Van Avermaet, lui aussi un candidat potentiel sur ce parcours. Enfin, Tiesj Benoot a également été vu en forme sur le récent Tour de France…

Pour les Danois, attention à Jakob Fuglsang, discret récemment mais en forme et toujours efficace sur des courses en circuit.

La Slovénie débarque à priori avec Roglic et Pogacar, forte de huit coureurs. Pour un si petit pays, c’est une grosse armada avec une vraie chance de victoire.

Les Italiens joueront les cartes Bettiol et Nibali, et les Français celle d’Alaphilippe surtout. Guillaume Martin pourrait brouiller les cartes.

Privés de Van Der Poel, les espoirs néerlandais sont du côté de Tom Dumoulin.

Côté Colombie, il faudra surveiller Lopez, Martinez et Uran, qui sortent tous les trois du Tour.

L’équipe d’Espagne tient la route, avec un Valverde en progression, mais aussi Bilbao, Landa, De la Cruz, Mas, Sanchez, Soler… beaucoup de beau monde. Je vois les Espagnols avec une vraie chance de briller sur ces Mondiaux… s’ils passent à l’attaque.

On compte plusieurs autres coureurs à surveiller parmi les nations moins représentées. Je pense à Richie Porte, Michal Kwiatkowski, Marc Hirschi l’attaquant et Alexey Lutsenko.

Quatre Canadiens au départ, soit Mike Woods, Hugo Houle, Alexander Cataford et Guillaume Boivin. Tous joueront la carte Woods, qui a affiché récemment une belle condition physique, fort d’une victoire d’étape sur Tirreno. Woods a une vraie carte à jouer dimanche comme en 2018, espérons qu’il sera dans le coup dans le final, et que Houle pourra le placer favorablement pour cette phase cruciale de course.

À la télé

Au Canada, c’est FloBikes. Mais on pourra aussi voir la course sur France Télévision, c’est à dire France3 dès 12h55.

Pour du live streaming, il y a toujours Tiz-Cycling qui marche bien.

Autour du Tour

Petit vidéo intéressant sur le thème « Autour du Tour ». Les coulisses du Tour, c’est aussi ça.