Le Tour de l’actualité

C’est parti mon kiki:

1 – Dauphiné: un Colombien peut en cacher un autre.

Exit Egan Bernal (personne ne croit dans ton mal de dos en passant Egan), bonjour Daniel Martinez (EF), 24 ans, une autre trouvaille du cyclisme colombien, ça commence à faire beaucoup de trouvailles colombiennes depuis quelques années, c’est les Italiens et les espagnols qui sont jaloux.

Reconnaissons que Martinez a usé de la bonne stratégie lors de la dernière étape, attaquant au bon moment alors que Tibopino était isolé. Fred Grappe et Marc Madiot ont tellement travaillé depuis quelques années sur Tibopino pour en faire un vainqueur du Tour que mince, ils ont oublié de bien l’entourer… sauf pour Morabito (ca rime en plus).

On a toutefois vu Julian, Warren et Romain filer un petit coup de main à Tibopino dimanche dernier. C’est Marion qui ne savait plus où donner de la tête sur France Télévision!

Chose certaine, Primoz a dû manquer à Tibopino dimanche, avec le slovène les Jumbo-Visma auraient appliqué la technique « rouleau compresseur » et le Français aurait pu attaquer dans la dernière ascension au sein d’un gruppo compacto. Flute, au lieu de ça ce fut la panne de cannes à 3 kilomètres de l’arrivée. Nouvelle tuile, et c’est le psy de Tibopino qui se fait des couilles en or depuis un an…

À noter que le Québécois Antoine Duchesne, coéquipier de Tibopino, a été contraint à l’abandon sur ce Dauphiné.

LA révélation de l’épreuve: Sepp Kuss, il est américain (mais ca fait rien) détrompez-vous, c’est à cause de son équipe néerlandaise et de sa physionomie, tout le monde croit qu’il est néerlandais. L’étape de l’Alpe d’Huez lui est promise dans sa carrière.

En tout cas, le cuisinier de la Jumbo est sacrément précis, l’affutage au sein de l’équipe est démentiel, Kuss, Kruijswijk, Bennett, De Plus, Gesink, vous avez vu les gabarits? Pas un pet de graisse…

Mention très bien aussi au philosophe du peloton, Guillaume Martin, 3e du général. Ca fait plaisir de voir qu’un titulaire d’un doctorat peut réussir dans le peloton pro; moi, ca n’a pas marché.

2 – Grêle. Pas facile cette année, Covid-19, Remco qui gagne tout, et on se chope la grêle dans le final de la 4e étape du Dauphiné. Les temps sont durs. Les dos sont meurtris.

3 – Lombardie. Samedi dernier sur le bord du lac de Côme, valait mieux faire terrasse à Bellagio que d’amener de la braquasse dans Sormano…

C’est en effet la canicule qui a durci la course et ramolli les cannes, les 20 premiers coureurs sur la ligne étant pratiquement tous arrivés seuls. Le 8e, Diego Ulissi, était déjà pointé à une plombe (plus de 5min) du vainqueur Jakob Fuglsang, un client pour le prochain Tour de France celui-là.

L’état avancé de maigreur du 2e de la course, George Bennett chez Jumbo-Visma (tiens donc!), ne s’est pas arrangé avec la chaleur durant l’épreuve; à l’arrivée, son médecin a déclaré « un kilo de moins et je l’hospitalise« .

Enfin peu importe, c’est Remco qui s’en souviendra, il a raté un virage dans la descente de Sormano malgré ses disk brakes… by the way, z’avez remarqué vous que les Jumbo-Visma roulent freins à mâchoire, traditionnels? Comme quoi…

Anyway on peut dire Remco façon Merckx, le jeune prodige belge s’applique à répliquer le Cannibale en mimiquant même sa célèbre chute sur la piste de Blois, presqu’au même moment de sa carrière. Tout le peuple belge s’est ému de tant de respect du plus jeune pour le plus vieux.

Mais LA révélation de la course, c’est ce Alexandr Vlasov, 24 ans, russe, arrivé en 2020 chez Astana après deux saisons chez Gazprom. 3e du Tour d’Occitanie récemment, Alexandre Vinokourov lui fait manifestement du bien. Entre russophiles, on se comprend vite.

4 – Tour de France. Et si le dernier mot appartenait à… Covid-19, ce petit salopard? La pandémie repart clairement à la hausse en France, serais pas surpris d’un rebondissement moi. De nos jours, y’a que le Vendée Globe 2020 qui est tranquille… eux, ils ont le bon concept!

Moi, je propose le Tour de France en gravel bike cette année: 3400 kms en solitaire, tu dors quant tu veux (peux) dans ta tente que tu convoies sur ton vélo, on incorpore des sentiers de terre battue dans les cols, des check points, une GoPro sur chaque vélo et basta! La vraie aventure. Je mise sur Thomas DeGendt ou Tim Wellens pour les grands honneurs.

5 – Chutes. Remco au dessus d’un parapet (fracture du pelvis). Schachmann qui se paye une bagnole conduite par mémé dans Battaglia en Lombardie. Kruijswijk et Buchmann à la faute dans une descente du Dauphiné. Roglic à terre aussi. Y’a 10 jours, c’était Jakobsen au Tour de Pologne. La grogne s’amplifie, Lappartient et l’UCI sont nerveux. Que se passe-t-il?

Sûr qu’on veut du spectacle, quitte à défricher un demi-kilomètre de plus sur le sommet d’un col pour trouver une rampe à 20% en terre battue. La descente derrière? On s’en fout, c’est aux coureurs de faire gaffe (la descente du Plan de Bois dimanche c’était certainement du n’importe quoi). Les motos? Quelles motos? On s’en fout, regardez la jolie cascade que cette nouvelle rampe nous a permis de découvrir… Mémère est contente à la maison, c’est quand même joli la France.

6 – Ineos. Bernal roulait samedi matin du côté de Mégève, quelques minutes après que l’étape soit partie (merci à Edgar Allan Poe pour l’info). Mal de dos vous dites? Mais son physio n’était pas d’accord.

Les Ineos sont désormais en mode profil bas. Dixit Brailsford: « les mecs, on a 10 jours pour vous faire passer un pallier, alors on va se la jouer classique« .

7 – Movistar. Sont-ils encore en WorldTour?

8 – Astana. Under the radar. Méfiez-vous toujours d’Alexandre Vinokourov, il a du métier. Avec Fuglsang, Vlasov, Lopez, Feline, Lutsenko, Izaguirre (les deux) et Sanchez, il a de quoi faire en prévision du Tour et pour Vino, de quoi rire dans sa barbe, qu’il n’a pas d’ailleurs.

9 – Jumbo-Visma. À part l’anorexie, tout baigne dans la formation néerlandaise. Le favori du Tour? Moi, je mise Tom Dumoulin. Tranquille, Dumoulin. Fait pas de vagues. Serein, le mec. 7e du Dauphiné, personne remarque. Mais l’orage gronde… À ce stade-ci, il y a probablement juste une bonne chiasse pour le priver d’un petit festival sur le Tour!!!

10 – Trek-Segafredo. On joue l’esprit de famille, manifestement: Mollema, Ciccone et Nibali respectivement 4e, 5e et 6e en Lombardie. Porte retrouve du mordant. Ca peut donner quelque chose sur le prochain Tour de France, sur un malentendu on sait jamais. C’est Lance Armstrong, revanchard, qui frustre au micro de « The Move ».

11 – Education First. Mince, on avait misé Uran et Woods, on avait tout faux: c’était Martinez. Non mais c’est à cause d’Uran: on avait bien pensé à un Colombien, mais on n’a pas choisi le bon.

12 – Canyon. Warren n’a pas gagné, mais c’est pas la faute à son vélo pour cette fois: le nouveau Canyon CFR (pour Canyon Factory Racing) est de sortie. Beau matos!

13 – AG2R – La Mondiale. Ca continue de bouger: Lilian Calmejane vient de signer, en partance de Direct Énergie. Calmejane vs Latour, le match, pour savoir qui de Bernaudeau ou Lavenu est le meilleur directeur sportif en France. Après Guimard bien sûr.

14 – Mémé se dope. 80 balais, positive à la testo. C’est Gérard-Louis Robert qui est battu.