Le Tour de l’actualité

1 – Milan San Remo. Van Aerts, comme Alaphilippe en 2019! Il enchaine comme le Français l’an dernier les Strade Bianche, puis Milan SanRemo, excusez un peu.

On pourrait presque dire que l’étoile de son éternel rival en cyclo-cross, Mathieu Van der Poel, « seulement » 13e samedi, a pali face aux victoires remarquables de Van Aerts. Chose certaine, ca ne doit pas plaire au néerlandais!

Pour le reste, l’action décisive a été celle de Julian Alaphilippe sur le haut du Poggio. Son accélération a mis tout le monde d’accord, et Van Aerts à ce moment a même perdu quelques longueurs sur le Français, qui a basculé au sommet avec 3-4 secondes d’avance. Alaphilippe a-t-il perdu la course en décidant de laisser rentrer Van Aerts, qui pouvait ainsi lui filer un coup de main dans les deux derniers kilomètres de plat? Peut-être! Mais ca roulait fort derrière, et il n’est pas sûr du tout qu’Alaphilippe aurait pu résister seul.

Ce qui pose la question: bonne ou mauvaise décision? Personnellement, j’aurais pris la même que lui!

À noter également, un certain Tadej Pogacar qui termine 12e, à 21 ans. Une autre pépite qu’il faut garder à l’oeil!

2 – Tour de Pologne. Encore un récital de Remco Evenopoel, qui a servi tout un numéro en partant seul à 50 km de l’arrivée de la 4e étape, et finissant avec plus d’une minute 30 sur un certain Jakob Fuglsang…

Evenepoel a gagné toutes les courses à étape auxquelles il a participé cette année. Un nouveau cannibale, vous dites? Mine de rien, il a engrangé 9 victoires en… 22 jours de course!

Évidemment, le fait marquant de ce Tour de Pologne est la spectaculaire chute de Fabio Jakobsen, qui fait vraiment froid dans le dos. Elle serait survenue à plus de 80km/h, et c’est déjà un miracle qu’il n’ait pas été tué sur le coup.

Jakobsen a été tassé le long des barrières par Dylan Groenewegen, qui fait désormais face à des sanctions de l’UCI. En attendant la suite, son équipe Jumbo-Visma l’a suspendu de toute compétition.

Pour moi, Groenewegen a clairement dévié de sa ligne, il était au départ de son sprint à plus d’un mètre de la barrière sur sa droite, puis referme progressivement la porte sentant remonter Jakobsen. La sanction devrait être exemplaire selon moi, et les premiers 500 euros d’amende imposée par l’UCI étaient dérisoires.

Il va falloir trouver une solution à ce problème récurent dans le cyclisme. Peindre sur la route des corridors fictifs sur les 150 derniers mètres, et obliger les sprinters à rester dans le corridor dans lequel ils amorcent leur sprint?

3 – Roglic vs Bernal, le match. Egan Bernal et son équipe Ineos ont fait toute une démonstration sur la 3e étape du Tour d’Occitanie il y a quelques jours. La fusée à étage, façon US Postal! D’abord Castroviejo, puis Froome, puis Geoghegan, puis enfin Sivakov pour lancer un Bernal qui a gagné détaché en faisant une grosse impression. Mention très bien à Thibault Pinot qui a su résister très longtemps avant de céder sur les derniers hectomètres de cette 3e étape.

Ben depuis, les Jumbo-Visma ont fait mieux sur le Tour de l’Ain, battant les Ineos de Bernal, Thomas et Froome sur les pentes du Grand Colombier.

Roglic, vainqueur de l’épreuve, et sa bande ont fait pété à la régulière les Ineos, avec Dumoulin, Bennett et Kruijswijk.

Jumbo-Visma est à l’heure en prévision du prochain Tour de France, aucun doute là-dessus! Enfin une belle équipe pour tenir tête aux Ineos si dominateurs depuis quelques années. Y’en a un peu marre!

4 – AG2R – La Mondiale. Ca bouge beaucoup au sein de cette équipe et je vous avoue franchement avoir du mal à suivre. On annonce Bardet sur le départ, Latour a signé chez Direct Énergie, l’équipe change de vélos (Merckx pour BMC), ajoute un nouveau sponsor Citroen, et semble donc se ré-inventer totalement, avec possiblement davantage d’ambitions sur les Classiques.

5 – La FQSC au Québec a annoncé que les courses sur route en peloton seront de nouveau autorisées dès le 15 août prochain. La taille des pelotons est toutefois limitée à 50 coureurs.

Cette annonce permettra de tenir les Championnats provinciaux à Baie Comeau entre les 5 et 7 septembre prochain. Baie Comeau! 200 kilomètres au nord de Tadoussac! Sacrément loin… le respect d’une taille de peloton de 50 coureurs ne devrait pas être un problème!