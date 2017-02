Le Tour de l’actualité

Après une semaine dernière un peu folle devant les médias du côté professionnel, La Flamme Rouge reprend le service normal cette semaine avec un petit Tour de l’actualité de ce qui a retenu mon attention au cours des derniers jours.

1 – Alejandro Valverde. Ce type est incroyable nom de Dieu! Il a remporté samedi de brillante façon le Tour de Murcie, une course qui se déroule sur ses parcours d’entrainement. Valverde a déposé tout le monde où et quand il l’a voulu, démontrant une supériorité physique peu commune: il s’est tapé 70 bornes d‘échappée solo! Il suffit d‘écouter la réaction à l’arrivée de Tony Gallopin, pourtant lui aussi bien en vue en ce début de saison, pour s’en convaincre.

Valverde reprend donc où il a laissé à l’automne dernier, c’est à dire devant. Ce coureur gagne de février à octobre! Vous verrez, on le verra encore devant sur le Tour de Lombardie en octobre prochain. À 36 ans, il n’a donc rien perdu de sa classe, et semble prendre chaque année plus de plaisir à rouler sur son vélo.

2 – Trofeo Laigueglia. Ca roulait aussi du côté de l’Italie ce week-end avec notamment le Trefeo Laigueglia, sorte de grande rentrée italienne. C’est Fabio Felline qui s’est imposé après une échappée solo dans les derniers kilomètres. Le vidéo de la course est ici.

À noter la présence de plusieurs coureurs français dans le top-10, avec Romain Hardy 2e, Cyril Gauthier 5e, Arthur Vichot 7e et Romain Combot 10e. Vichot en particulier confirme en quelque sorte son excellente condition physique après avoir remporté, il y a quelques jours, le GP La Marseillaise. Il sera à surveiller en ce début de saison, notamment sur le prochain Paris-Nice.

3 – Tour d’Oman. Organisé par ASO, le Tour d’Oman commence mardi avec notamment Fabio Aru qui y fait sa rentrée, ainsi que d’autres pointures comme Greg Van Avermaet, Alexandr Kristoff, Romain Bardet, Tom Boonen, Niki Terpstra ou encore Rui Costa. À noter que le Québécois Hugo Houle sera de la partie pour AG2R – La Mondiale.

4 – Tour de Valence. Là encore, du beau monde aux avant-postes: Tony Martin a gagné une étape, tout comme Nairo Quintana ou encore Brian Coquard au sprint lors de la dernière étape. Le général est remporté par Quintana, prélude d’une grosse saison de sa part?

Chose certaine, avec deux 2e places, le sprinter français Nacer Bouhanni n’y a pas trouvé l’ouverture, mais est passé bien près. Les coureurs français s’illustrent en ce début de saison, tant à domicile qu‘à l‘étranger!

5 – Disparitions. Deux ex-coureurs sont décédés récemment, soit le vainqueur du Tour 1956 Roger Walkowiak, et le belge Serge Baguet.

À l‘époque des “patrons” du peloton, la victoire de Walkowiak sur le Tour 1956 n’aura jamais fait l’unanimité parmi les coureurs et suiveurs de l‘époque, ce qui est déplorable selon moi. Walkowiak n’avait évidemment pas volé sa victoire, même si les circonstances de course lui avaient été favorables. Coureur discret, il s’est tenu loin du cyclisme après sa carrière, et s’en est allé non moins discrètement. À notre époque où les organisateurs de grands tours cherchent à rendre leurs épreuves les plus imprévisibles possible, le Tour de Walko aurait probablement été plus populaire aujourd’hui qu’il y a 60 ans! Son plus beau compliment sera venu de Jacques Goddet: il aura été le vainqueur du Tour qu’il aura le plus aimé.

Serge Baguet s’est quant à lui éteint des suites d’un cancer du colon. Ce coureur discret également aura eu la particularité de faire sa carrière en deux temps, revenant dans le peloton au milieu des années 2000 après trois ans d’arrêt. Grand bien lui en pris, il remporta dans la deuxième moitié de sa carrière une étape du Tour, le Championnat de Belgique et pris la 3e place de l’Amstel!

6 – Tour de France 2018. Il s‘élancera de la Vendée. C’est Jean-René Bernaudeau et son équipe Direct Énergie qui seront contents!

7 – Van Der Poel. Nouveau succès du prodige néerlandais dans la dernière ronde du SuperPrestige de cyclocross. Les images sont assez impressionnantes de Van Der Poel, quelle énergie! Le nouveau champion du monde Van Aert n’a rien pu faire, et ce dernier a fait l’objet de quelques rumeurs récemment quant à l’usage de dopage mécanique suite à cet incident récent. Mon avis? Rien d’impossible dans le monde du vélo ces jours-ci!

Quoi qu’il en soit, aucun doute pour moi: Van Der Poel est bien le meilleur coureur de cyclo-cross de la saison 2017, et le meilleur de sa génération, aucun doute là-dessus. Attendez simplement qu’il débarque sur la route!

8 – Maillot LFR 2017. Un nouveau design est en gestation, et toujours pas entièrement terminé. Vous en pensez quoi? N’hésitez pas à suggérer des améliorations!