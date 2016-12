Le Tour de l’actualité

Petit tour de l’actualité en ce vendredi.

1 – FQSC. La Fédération québécoise des sports cyclistes a fait récemment peau neuve en lançant une nouvelle version de son site Internet. Personnellement, j’aime bien le nouveau “look” du site, qui met davantage en évidence les informations les plus pertinentes pour les usagers.

Je suggère toutefois à la Fédé de rapidement changer la page qu’on retrouve en cliquant sur “dopage”: on tombe alors sur une page dédiée aux programmes de sport-études en cyclisme…

2 – Louis-Pierre Dupuis. Le cycliste québécois vient de franchir la barre des… 49 000 kilomètres cette saison!!! L’objectif est d’atteindre 50 000 kms d’ici la fin de l’année à ce que je comprends, et ainsi finir la saison 2016 parmi les êtres humains ayant franchi le plus grand nombre de kilomètres à vélo cette saison. Pour atteindre cet objectif, Louis-Pierre n’hésite pas à rouler dans des conditions difficiles, pluie, neige, vent, froid, le Québec étant une région nordique. Je salue l’exploit et surtout, la détermination sans faille dont Louis-Pierre fait preuve. Faut le faire!

3 – Vélo d’Or. Le Vélo d’Or mondial a été remis hier à Peter Sagan, qui d’autre? Le coureur slovaque a en effet connu une saison exceptionnelle, de sa victoire sur Gent-Wevelgem le 27 mars dernier à sa victoire sur les Championnats du monde le 16 octobre, en passant par une victoire sur le Tour des Flandres, le maillot vert du Tour de France, le Championnats d’Europe, le GP de Québec et de nombreux autres podiums.

Bref, un choix logique, incontestable. Sagan façon Merckx: il a mis tout le monde d’accord!

4 – Vélo d’Or français. Il a été remis à Romain Bardet, 2e du Tour de France cette saison. Là encore, un choix qui apparait logique, Thibault Pinot ayant connu certaines difficultés cette saison et Julian Alaphilippe, bien que prometteur, n‘étant pas encore à ce niveau de performance.

5 – Muur van Geraardsbergen. Le célèbre mont des Flandres avec la chapelle tout en haut sera de retour en 2017 sur le parcours du Tour des Flandres, vers le km95. Bravo! Le mythe renait.

6 – Vélo de l’année. Selon Cycling Weekly, il s’agit du Canyon Ultimate CF SLX 8.0, un vélo déjà primé à de nombreuses reprises au cours des années récentes. Rappelons que Canyon devrait investir prochainement le marché nord-américain avec son modèle de vente en ligne. Assurément du matos de très, très haut niveau à un prix raisonnable.

7 – Tyler Hamilton. Un intéressant article sur un coureur que j’ai découvert sous un jour nouveau lors de son “coming-out” il y a quelques années, un coureur intelligent qui ne se cache pas/plus sur ses dérives passées. Souffrant de dépression chronique, son parcours de vie est intéressant.

8 – IAM Cycling: Keep Fighting. Voici le premier segment d’une quinzaine de minutes d’un documentaire qui est donc livré par étape. On y découvre la vie des coureurs de l‘équipe IAM au cours d’une saison. Toujours intéressant! et c’est bien dommage de voir la seule équipe à battre pavillon suisse disparaitre du WorldTour en 2017.

9 – Noel. À l’approche des Fêtes, quelques articles intéressants pour braver vos séances de cyclisme à l’intérieur ou… à l’extérieur cet hiver.