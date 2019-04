Le Club Espresso Bar de Montréal

La Flamme Rouge est née à Montréal il y a un peu plus de 15 ans.

Son avenir s’est peut-être joué hier au Club Espresso Bar de Montréal, un sympathique café cycliste que j’ai découvert avec le webmestre de ce site.

C’est pas compliqué, si vous êtes cycliste et que vous passez par Montréal, le Club est l’endroit où crécher. J’y retournerai, c’est certain!

J’ai pu y écouter le final (en reprise) de la Flèche Brabançonne hier après-midi, vraiment sympathique. Et quelle victoire d’ailleurs de Mathieu Van Der Poel qui mouche au sprint deux pointures, Alaphilippe et surtout Matthews. Rien à rajouter, Van Der Poel est déjà un sacré coureur et j’espère qu’il fera quelques Ardennaises parce qu’avec une telle condition, il peut espérer s’imposer sur l’Amstel comme sur la Doyenne des classiques. Sa maitrise hier du dernier kilomètre était impressionnante, la course en tête sans se poser trop de question, sûr de son sprint, Alaphilippe et Matthews ou pas.

Mais revenons au Club Expresso Bar. Idéalement situé à quelques encablures du pied de la montée Camilien Houde (3801 rue Saint-Denis), l’endroit propose une restauration légère, du café bien sûr, mais aussi quelques produits cyclistes intéressants. C’est résolument cycliste, le bar rappelant par exemple les courbes et les lignes d’une piste d’un vélodrome… Quelques maillots, de la déco, et une ambiance complètent le tout.

J’ai également pu échanger quelques mots avec l’un des proprio, Alex, qui me disait que l’endroit était plein les jours de classiques. Ambiance garantie! Chez Club Expresso Bar, on s’assure également de faire vivre la communauté cycliste de la ville: trois départs de sorties par semaine, souvent sur le Mont Royal mais aussi, les week-ends, vers les banlieues de Montréal.

Et à l’arrière de la boutique, on y trouve un atelier mécano, question de pouvoir offrir un service d’entretien et de dépannage aux clients-cyclistes, le temps d’un café. Molto bene!