La reprise des courses: on y est presque!

Encore quelques jours et on y sera: la reprise des courses cyclistes professionnelles. À moins que le virus de la Covid-19 ne reprenne de plus belle avec une 2e vague si crainte, car potentiellement plus importante que la première… Des inquiétudes existent actuellement, notamment du côté des États-Unis, mais aucune course n’y est prévue.

Le calendrier, très concentré, permettra de faire un bon rattrapage pour les fans! Voyez un peu les grandes dates à retenir:

23 juillet: Sibiu Tour de Roumanie

28 juillet: Tour de Burgos

1 aout: Strade Bianche / Route d’Occitanie

5 août: Milan Turin / Tour de Pologne

8 août: Milan SanRemo

12 août: Critérium du Dauphiné Libéré

15 août: Il Lombardia

18 août: Giro dell’Emilia

19-21 août: Championnats nationaux

25 août: Bretagne Classic

24-28 août: Championnats d’Europe

29 août: le Tour de France

7 septembre: Tirreno-Adriatico

11 septembre: GP de Québec

13 septembre: GP de Montréal

20-27 septembre: Championnats du monde

30 septembre: Flèche Wallonne

3 octobre: le Tour d’Italie

4 octobre: Liège-Bastogne-Liège

10 octobre: Amstel Gold Race

11 octobre: Gent-Wevelgem / Paris-Tours

16 octobre: GP de Wallonie

17 octobre: Coppa Sabatini

18 octobre: Tour des Flandres

20 octobre: le Tour d’Espagne

25 octobre: Paris-Roubaix

Avec un tel calendrier et en l’absence de courses depuis des mois, bien malin qui pourra dire quels sont les coureurs qui seront à surveiller de près sur chaque événement. Les courses cette saison risquent fort d’être plus ouvertes que jamais, ce qui devrait donner lieu à du beau spectacle. À noter que le Tour d’Espagne se terminera le… 8 novembre prochain, ce qui raccourcira l’intersaison pour certains coureurs.

Les GP de Québec et Montréal

Auront lieu, ou pas? Côté logistique, il y a tout de même beaucoup de monde à déplacer d’Europe… et probablement une décision finale à prendre plusieurs semaines avant les événements (donc bientôt). Et quels regroupements autorisés pour voir les courses sur le bas-côté de la route? Le port du masque obligatoire pour tous les spectateurs?

Dans le contexte actuel, je ne suis pas très optimiste, mais je croise les doigts pour que ça fonctionne!