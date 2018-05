La logistique derrière le GranFondo Mont Tremblant

J‘étais encadreur hier dimanche au sein du peloton rapide du 125 kms du GranFondo Mont Tremblant. L’occasion notamment de retrouver Marc-André Daigle avec qui je fais une bonne équipe sur la route depuis l’an dernier, et de nombreux autres amis(es) présents(es) sur cette épreuve que j’affectionne tout particulièrement, depuis la toute première édition.

Outre le fait que ce GranFondo incarne mieux que n’importe quelle autre épreuve le fameux “esprit cyclosport”, j’ai cette année découvert toute la logistique derrière l‘événement.

Et j’ai été très impressionné!

Absolument rien, rien de rien, n’est laissé au hasard, ceci afin de faire de l’expérience du participant une totale réussite.

Chapeau bien bas à Simon Saint-Arnaud, Luc Couillard, Pierre Fortier et tous leurs collègues pour une organisation tellement professionnelle et rodée! C’est vraiment impressionnant de précision et d’ordre.

Saviez-vous par exemple que chaque peloton sur la route (il y en a 13!) est suivi en temps réel sur une carte intéractive depuis un “poste de commandement” fixe au village de Mont Tremblant, permettant à l‘équipe en place de réagir au quart de tour à la moindre situation? Souriez! vous êtes suivis en tout temps lors de votre GranFondo par des personnes dans ce “quartier général” qui sont les chefs d’orchestre de l‘épreuve!

Un système efficace de communication radio permet aux encadreurs sur le vélo, aux motos suiveuses, aux voitures d’assistance et au poste de commandement de communiquer en tout temps. Vous avez un problème quelconque? Pas de stress, l’assistance vous arrivera avant même que vous ayez eu le temps de lever le bras…

Chaque peloton est régulé à la minute près, assurant une sécurité totale durant l‘épreuve, et évitant les embouteillages par exemple sur les zones de ravitaillement. Les tableaux de marche sont précis et respectés, le poste de commandement orchestrant le tout depuis l’arrière et les véhicules d’encadrement s’ajustant en temps réel.

Et comme d’habitude, l’organisation sur le terrain est totalement irréprochable. Super ambiance au village d’accueil, bénévoles nombreux, parcours signalés et sécurisés, encadrement des policiers, service de dépannage technique et médical ultra-efficace avec une coordination depuis le poste de commandement, ils ont tout, tout, tout prévu. Même des “zones de resserrement” sur le parcours permettant aux encadreurs de resserrer le peloton en attendant d‘éventuels retardataires, tout en respectant le tableau de marche.

Bref, j’ai encore eu cette année un plaisir monstre à participer à un si bel événement, mis sur pied par une si belle organisation. Merci à Luc en particulier… et ce fut un réel plaisir que de travailler hier avec mes collègues encadreurs et Anne-Marie dans la voiture derrière à notamment constamment remonter des retardataires dans le peloton. De bons efforts par moment! Mais les jambes tournaient bien…

Et puis, le GranFondo c’est aussi des rencontres, comme celle de mon co-chambreur Kevin, un gars de… Sherbrooke comme moi. Du coup, les discussions se sont terminées à 1h du mat dimanche matin… et la nuit fut donc courte!

Je crois que nombreuses sont les organisations qui auraient avantage à prendre exemple sur celle du GranFondo Mont Tremblant… même celles des cyclosportives en Europe, où j’ai souvent participé à des épreuves où l’encadrement était très, très défaillant voire dangereux.

Le GranFondo Mont Tremblant? Tout simplement la meilleure cyclo au monde! Si vous en avez une à faire, c’est celle-là. Je vous rappelle que les choix de distance sont nombreux, vous permettant aussi de vous “péter” une belle ride si vous aimez les défis…

En photo, deux Sherbrookois et une bête! Ce fut un plaisir les boys!!! (et contrairement à ma réputation, je porte le casque, moi…)