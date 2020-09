Il faut attaquer Bernal maintenant!

Une autre étape « pour rien » hier vers le Mont Aigoual où les grands favoris se sont neutralisés derrière un peloton emmener par les Ineos d’Egan Bernal.

Devant, les plus costauds de l’échappée matinale ont pu résister au retour du peloton, et c’est Lutsenko – le partenaire de chambre d’Hugo Houle sur ce Tour – qui s’impose avec la manière, solo. Vino jubile.

Pas de changements au général, ou si peu.

Bref, on s’est un peu ennuyé encore hier! Y’a à peu près Fabio Aru qui… mais trop juste, trop peu.

Ce qu’il faut en fait retenir de cette étape d’hier, c’est que Bernal n’est visiblement pas à son meilleur, et que c’est le bon moment pour l’attaquer et le distancer au général. Selon Bauke Mollema, Bernal aurait demandé à Kwiatkowski de ralentir le rythme dans les derniers mètres de l’étape, et le train Ineos dans la Lusette et dans le Mont Aigoual juste après n’a pas su imposer un tempo vraiment dur puisque de nombreux coureurs ont pu recoller, et que le peloton de tête s’est présenté avec beaucoup d’unités à la ligne (presqu’une 30aine de coureurs sont classés dans le même temps).

On sait également que le Colombien aurait été souffrant du dos suite au Dauphiné. Il n’est peut-être pas tout à fait remis.

Je pense que plus ses adversaires tardent à l’attaquer, plus Bernal a de chances de se refaire la cerise en vue de la troisième semaine du Tour, où les grands cols dans les Alpes seront plus à son avantage.

Les Pyrénées ce week-end sont le moment parfait pour le distancer à court terme, en premier lieu pour les Jumbo-Visma de Roglic et Dumoulin, et pour la FDJ de Thibault Pinot. Il faut lancer les grandes manoeuvres samedi et dimanche prochain! Ineos est vulnérable, tu veux leur porter le coup de grâce le plus vite possible maintenant.

7e étape aujourd’hui

Ça devrait arriver au sprint à Lavaur, même si les bosses des premiers 70 kms permettront à une échappée de prendre un peu d’avance. Les 80 derniers kms de l’étape qui en compte 168 sont très roulants, ça sera difficile de résister aux équipes des sprinters.

Vivement les Pyrénées! Les étapes sont toutefois assez courtes (140 et 154 kms), ce qui joue pour Bernal s’il n’est pas au mieux.

Autour du Tour

Le peloton hier, vu de l’intérieur:



Le petit déj, avec Daniel Oss:



Et puisqu’il a été question de gamelles sur ce Tour, voici un résumé des grosses chutes dans le peloton en 2020 jusqu’ici: