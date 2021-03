Cyclisme 101 hier sur le GP E3 Saxo Bank.

Un régal.

Acte 1: le retour à un peu plus de 70 km de l’arrivée du peloton sur l’échappée matinale. À ce stade-ci de la course, tu te dis « c’est un peu tôt ».

Acte 2: Kasper Asgreen chez Deceuninck prend l’initiative avec une attaque solo à plus de 65 kms de l’arrivée. C’est loin ca! La pression se relâche sur ses équipiers, qui ont désormais un homme devant. C’est désormais aux autres équipes de chasser.

Acte 3: après 35 kms de chasse et à moins de 20 kms de l’arrivée, l’écart ne se réduit pas. Il grandit même! Du coup, on perd patience derrière: Van Aert met une mine dans la dernière ascension du jour, le Tiegemberg. La relance vient immédiatement de Mathieu Van Der Poel, qui en a aussi marre de voir Asgreen leur faire la peau devant. Mathieu relance si fort qu’il largue Van Aert qui vient de fournir un gros effort. Une erreur fatale selon moi.

Acte 4: surpuissant, Van Der Poel ramène le groupe de chasse sur Kasper Asgreen avec 12 kms à faire, mais il ramène aussi avec lui deux de ses équipiers chez Deceuninck, soit Florian Sénéchal et Zdenek Stybar, ainsi que deux AG2R – Citroen, Greg Van Avermaet et Oliver Naesen. Par moment, on a vu les Deceuninck se dépouiller pour rester au contact de Van Der Poel. Ils ont eu raison.

Acte 5: l’effet surprise maximum! Alors que leurs rivaux devaient surveiller Sénéchal et Stybar, c’est Asgreen qui repart à l’attaque à un peu moins de 5km de l’arrivée! Merde, il était pas rincé lui? Bien joué. À ce moment de la course, Asgreen n’a plus rien à perdre: c’est tout ou rien. Et il prouvait alors qu’il était sacrément costaud, une bête à rouler.

Acte 6: n’importe quoi! Greg Van Avermaet finit par allumer et tente un démarrage avec 3 kms à faire dans la course… Ca fait déjà au moins 2 bornes qu’Asgreen creuse l’écart devant. Le coureur belge est une fois de plus à contre-pied, l’histoire de sa carrière. AG2R avait deux représentants de l’échappée, et simplement les Deceuninck à surveiller, qui étaient aussi en surnombre. Les autres, tu t’en fous parce que même si Mathieu était parti solo, tu savais que la Deceuninck aurait chassé derrière.

Acte 7: Asgreen résiste et l’emporte avec 32 secondes d’avance sur Sénéchal qui vient faire un doublé logique pour Deceuninck, et Van Der Poel 3e qui prouve une fois de plus sa grande valeur. Le premier coureur AG2R – Citroen n’est que 4e, Naesen, avec Van Avermaet 6e. Un cuisant échec selon moi pour la formation française compte tenu de la valeur de leurs deux coureurs dans le final de la course.

Bref, la Deceuninck nous a servi une belle leçon du travail d’un collectif sur une course cycliste d’un jour. Mention très bien à Van Der Poel qui s’est bien battu. Il a peut-être commis une erreur, celle de se débarrasser de son éternel rival Van Aert un peu tôt. Ce dernier lui aurait été d’un précieux secours plus tard dans la course.

Le résumé de la course est ici.

Dimanche on enchaine avec la 83e édition de Gand-Wevelgem, dans les Flandres. Mathieu Van Der Poel est annoncé non-partant, mais Van Aert devrait y être. Logiquement, les sprinters ont leurs chances, il faudra garder à l’oeil la Deceuninck bien sûr avec notamment Ballerini et Bennett, mais aussi des coureurs comme Mads Pedersen (le tenant du titre), Jasper Stuyven, Arnaud Demare, Alberto Bettiol, Michael Matthews ou encore Giacomo Nizzolo.

Deux Canadiens annoncés au départ, soit Hugo Houle et Ben Perry pour Astana.

