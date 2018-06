GP Cycliste de Gatineau: sans Simone Boilard

C’est à partir de demain jeudi et jusque dimanche prochain que se dérouleront plusieurs épreuves dans le cadre du Grand Prix cycliste de Gatineau.

Ca démarre jeudi soir 17h30, avec la course sur route chez les femmes. Deux boucles du Parc de la Gatineau (ca monte et ca descend) suivies de plusieurs petites boucles façon critériums autour de la ligne départ-arrivée située sur la Promenade du Lac des Fées, près du coeur de la ville. De quoi bien mettre en jambes les filles!

Le lendemain vendredi, place à l‘épreuve phare du Grand Prix, le chrono UCI. Le parcours cette année est intéressant, les filles iront retourner en haut du lac Pink dans le Parc de la Gatineau, de quoi rendre le parcours sélectif.

Dimanche, place aux autres coureurs et cyclistes avec les épreuves Medio et GranFondo, là encore dans le Parc de la Gatineau, sur un parcours magnifique et sélectif. On peut encore s’inscrire ici!

Espérons le public plus nombreux que les années précédentes, c’est important. Le Grand Prix en est cette année à sa 9e édition, un tour de force de la part des organisateurs.

Seul petit regret, l’absence d’une épreuve sur route pour les coureurs maitres, qui pourrait être au calendrier de l’Association des cyclistes vétérans du Québec (ACVQ). Nous avons perdu il y a plusieurs années le GP OBC dans le Parc de la Gatineau qui se disputait à la mi-juillet, ca serait tellement formidable de retrouver ce parcours pour une épreuve exigeante, une semaine après le GP du Nordet. Je peux faire quelque chose?!

Les favorites

Pas simple à décrire, la liste des partantes n‘étant pas encore disponible. Chose certaine, Karol-Ann Canuel sera une des favorites pour l’emporter sur le chrono, et une des favorites de la foule puisqu’elle est à domicile, pour ainsi dire.

La jeune sensation québécoise Simone Boilard ne sera toutefois pas présente, ayant été victime d’une chute lors de la course Winston-Salem le week-end dernier aux États-Unis. Elle se rétablit actuellement de ce contretemps.

Un autre Gatinoise sera à suivre, Arianne Bonhomme, 23 ans et spécialiste de la poursuite sur piste. Le chrono devrait lui convenir assez bien.