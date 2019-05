Giro: le vif du sujet

Après quelques jours de perturbations, La Flamme Rouge reprend son service normal avec le Giro.

On reprend la course aujourd’hui pour le dernier droit, et cette dernière semaine s’annonce redoutable. La météo, annoncée difficile (pluie, froid et vent) notamment aujourd’hui sur le Mortirolo, ajoutera à la difficulté de cette dernière semaine où des défaillances sévères ne sont pas à exclure. Spectacle garanti!

C’est une étape amputée du Gavia que l’on a aujourd’hui, ce dernier grand col étant impraticable étant donné les hauteurs de neige encore là-haut, et qui engendrent des risques d’avalanche non négligeables. La haute montagne, c’est aussi ça.

Du coup, l’étape est un peu moins difficile, mais les coureurs aborderont quand même le Mortirolo avec 136 kms dans les pattes. Aie. Ceux dont je suis qui ont déjà hissé leur carcasse en haut de ce col d’enfer apprécieront!

Mercredi, arrivée en altitude sur Antholz. Vendredi une autre arrivée en altitude, samedi l’autre étape-reine vers le Croce d’Aune via notamment le Passo Menghen, et dimanche le dernier chrono. Ouf.

Pour la gagne, c’est très serré et rien n’est encore joué. Ils sont trois à raisonnablement se disputer la victoire: Carapaz, Nibali et Roglic bien sûr. Ce vieux briscard de Nibali me semble bien menaçant, et il a l’expérience des troisièmes semaines sur les grands tours. On a vu Roglic isolé par moment sur les dernières étapes, son équipe saura-t-elle lui offrir le soutien dont il aura besoin? Et ce Carapaz, 25 ans, et qui en est à son 2e grand tour en carrière après le Giro 2018, que nous réserve-t-il? Il est l’inconnu du groupe, bien que sur papier, je ne crois pas qu’il puisse tenir la distance.

Reste enfin ce Landa, qui pointe en 5e place à 3min15. Capable de coups d’éclat, il n’y a rien à son épreuve s’il est en grande condition, et pourra se servir de la course d’équipe pour prendre des initiatives devant Carapaz.

Je mise personnellement sur Nibali. Ses talents de descendeurs, notamment demain sous la flotte dans la descente du Mortirolo vers Mono, pourraient bien le servir. Il devra toutefois distancer Roglic d’au moins une minute au général s’il veut lui résister dans le dernier chrono, à l’avantage de ce dernier.

Bref, un Giro encore bien ouvert, avec encore beaucoup de rebondissements potentiels. Ca sera très intéressant. Le beau temps est prévu de retour pour jeudi.