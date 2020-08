Froome et Thomas recalés

C’est une demi-surprise selon moi: Chris Froome et Geraint Thomas n’ont pas été retenus au sein des Ineos-Grenadiers pour le Tour de France qui s’élancera dans un peu plus d’une semaine.

En renfort, c’est Richard Carapaz, vainqueur du Giro l’an dernier, qui s’y colle. Le programme cette année du natif d’Équateur prévoyait initialement qu’il défende son titre en Italie. C’est plutôt Thomas qui ira disputer le maillot rose, et Froome est prévu sur la Vuelta à la fin de cette saison.

Il était évident que Froome et Thomas n’étaient pas en condition physique suffisante pour prétendre être des acteurs sur la Grande Boucle. Le Dauphiné a été suffisamment dur cette année pour ne pas mentir sur l’état de forme des coureurs.

C’est un tournant pour Ineos, qui mise clairement sur Bernal et Carapaz. Le cyclisme anglais prend un coup dans l’aile, après des années de domination sur les grandes courses par étape. C’est peut-être une ère qui se termine, comme les golden days du cyclisme américain se sont terminés avec la chute de Lance Armstrong.

Brailsford a eu raison d’appeler Carapaz en renfort, ce dernier pourrait surprendre, il a quelques performances intéressantes récemment, notamment sur le Tour de Burgos, et Bernal aurait mal au dos. En remportant le Giro l’an dernier, Carapaz a prouvé qu’il peut tenir sur une course de trois semaines.

Surtout, c’est Sivakov selon moi qui pourrait créer la surprise chez Ineos. Il n’était pas loin du niveau de Bernal sur le Dauphiné.

Ineos aura donc quand même quelques atouts dans son jeu sur le Tour.

Ceci étant, on voit mal comment les Ineos pourront rivaliser avec les Jumbo-Visma qui se présenteront à Nice avec les coureurs suivants: Roglic, Dumoulin, Kruijswijk, Gesink, Van Aert, Bennett, Kuss et Martin. Ouch!!!! De quoi contrôler la course en montagne, aucun doute là-dessus. Ce sera l’équipe à battre.

Astana (Lopez), UEA Team Emirates (Pogacar), Education First (Martinez), la FDJ (Pinot), Arkea-Samsic (Quintana) et Bahrain (Landa) sont les autres équipes qui viseront probablement le podium au départ du Tour.

Woods, seul Canadien au départ?

Malgré la présence de plusieurs coureurs canadiens en WorldTour cette année, seul Mike Woods chez Education First pourrait être au départ du Tour de France.

Hugo Houle est plutôt prévu au Giro pour épauler Fuglsang, et il est au prise avec la Covid-19 actuellement.

Chez Israel Start-Up Nation, aucun coureur canadien n’est présent dans les « sélectionnables » pour le moment.

Antoine Duchesne avait peut-être une chance du côté de la FDJ, ayant participé au Dauphiné, mais son abandon durant l’épreuve ne donnera pas confiance à ses dirigeants pour la Grande Boucle. On attend toutefois la sélection finale. Thibault Pinot a par ailleurs annoncé qu’il fera l’impasse sur les Championnats de France, probablement pour maximiser sa récupération surtout dans le contexte de sa chute au Dauphiné.