Flèche Wallonne: Alaphilippe se paye Valverde!!!

J’ai adoré le final de la Flèche Wallonne hier. Payez-vous les images… Formidable!

En gros, on avait d’abord Nibali devant, qui avait bien anticipé. Beau tempérament de ce coureur toujours agressif que j’aime beaucoup. Il prend ses responsabilités, il tente, il n’hésite pas, il court pour gagner. Et il n’a pas été aidé par les motos…

Nibali n’avait malheureusement pas les jambes pour aller au bout et s’est fait reprendre à quelques hectomètres de la ligne seulement. Il s’est rendu les armes à la main, l’honneur est sauf!

La Flèche Wallonne s’est donc une fois de plus résumée à une course de côte. Je suppose que dans le cyclisme moderne, c’est attendu.

Et là, on a vu un Julian Alaphilippe sans complexe, bien calé dans la roue des deux Lotto qui faisaient le forcing devant, Vanendert et Wellens. À ce moment, Valverde était derrière – ô surprise – et non devant… première indication que quelque chose allait peut-être changer…

Alaphilippe gagne car jamais il ne lâche rien dans la montée, suivant chaque accélération au centimètre. À l’inverse, on a eu l’impression que Valverde a parfois pioché un peu, étant à contrepied dans le milieu de l’ascension, peinant à trouver son rythme. Il a réagi à l’accélération de Vanendert avec un temps de retard qui lui aura été fatal. Dans le Mur de Huy, ca se joue au centimètre!

Alaphilippe gagne en accompagnant d’abord l’accélération d’un Vanendert retrouvé (je vous le disais ces derniers jours…), puis en plaçant sa propre accélération au bon moment, après s‘être retourné et avoir vu que Valverde n‘était plus dans sa roue. Mieux, on a eu l’impression qu’Alaphilippe avait la réserve pour relancer dans les 50 derniers mètres, minant le moral de tous ses adversaires. Il était le plus fort hier.

Sursaut d’orgueil du champion espagnol, il a fait un beau rapproché sur les derniers mètres, pour s‘éteindre dans les derniers 50m en comprenant qu’Alaphilippe ne pouvait plus être rejoint.

Chapeau Julian!

J’adore vraiment ce coureur sympathique au tempérament d’attaquant. En fait, pour tout vous dire, c’est peut-être après Laurent Fignon, Greg LeMond et Marco Pantani le coureur que j’ai le plus apprécié dans le peloton professionnel.

Pour lui, c’est sa naissance comme champion, on pourrait dire. Première grande victoire internationale, première grande classique (car c’est ce qu’est la Flèche Wallonne selon moi), première reconnaissance de son niveau qui le fait entrer dans le top-10 mondial. Je suis convaincu qu’il ne s’arrêtera pas là et qu’il progresse encore.

Liège-Bastogne-Liège

Évidemment, Alaphilippe et Valverde seront les archi-favoris du prochain rendez-vous, Liège-Bastogne-Liège, souvent présentée comme la course la plus dure du calendrier international.

Ceci étant, un coureur à surveiller selon moi: Roman Kreuziger. Dans le coup aujourd’hui (4e), il n’a pas de pression, rien à perdre, un statut d’outsider lui permettant de prendre des initiatives, je le vois bien gagner la Doyenne dimanche. Attaquant lui-aussi, je suis certain qu’il tentera de saisir les opportunités qui se présenteront à lui, et que le peloton aura bien du mal à le revoir s’il part en échappée.

Ca sera passionnant!