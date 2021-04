Dimanche, Vlaanderens Mooiste!

Ou « la plus belle des Flandres »!

105e édition du Tour des Flandres dimanche, un des cinq grands monuments du cyclisme.

Météo annoncée, plutôt beau temps, 14 degrés et peu de vent. Autrement dit, rien pour durcir la course.

Pandémie oblige, la course aura lieu cette année encore sans public. L’ambiance ne sera donc pas tout à fait la même pour les coureurs.

Le parcours n’a pas encore été confirmé, mais il devrait être identique à celui de l’an dernier: 254 kms à couvrir, 19 monts et 17 secteurs pavés. Pas de Muur de Geraardsbergen, il faut s’y faire, mais trois passages sur le Vieux Quaremont, et le Paterberg comme dernière ascension avant 13 kms tout plats jusqu’à l’arrivée. Cette section peut faire une différence en ce sens qu’un coureur solo devant qui aurait fait la différence dans le Paterberg peut se faire reprendre si la chasse est organisée derrière.

C’est à partir du km 120 qu’il faudra être en mode course: les monts s’enchainent parfois à tous les 5 kms, ca n’arrête plus.

Les favoris

Pas moins de cinq anciens vainqueurs sont au départ du Ronde dimanche: Alexander Kristoff, Peter Sagan, Niki Terpstra, Alberto Bettiol et Mathieu Van Der Poel.

Deux archi-favoris se dégagent en particulier: Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert.

Le match revanche! L’an dernier, Mathieu a eu le dessus sur Wout dans un des beaux sprints de la saison, le couteau entre les dents car les deux la voulaient, celle-là.

Si ca arrive au sprint dimanche, je donne Wout favori sur Mathieu.

Ce qui sera intéressant, c’est que leur stratégie sera imprévisible: chacun d’eux ont montré qu’ils n’ont pas peur d’attaquer de loin, et peuvent aussi se passer de leurs équipiers pour évoluer solo. Mathieu, en particulier, a intérêt à partir de loin.

Leur stratégie dépendra aussi sûrement des actions des autres équipes comme la Deceuninck, qui s’amène avec une grosse armada: Alaphilippe, Lampaerts, Asgreen, Sénéchal peuvent tous s’imposer dimanche!!

La Deceuninck a récemment montré qu’elle est capable de prendre la course en étau. Je m’attends à cela dimanche, car ils ne voudront pas se louper sur un rendez-vous aussi important. Je me surprends juste de l’absence du line-up de l’équipe d’un Davide Ballerini, en cas d’arrivée au sprint parmi un petit groupe.

De nombreux autres coureurs auront à coeur de profiter des occasions qui se présenteront entre les archi-favoris.

Je pense évidemment à AG2R – Citroen, qui a la pression pour un grand résultat cette saison, question de justifier le recrutement de l’inter-saison. Van Avermaet a montré une excellente condition sur À travers la Flandre. Sauront-ils enfin profiter du travail de la Deceuninck et passer à l’offensive au bon moment?

Je pense aussi à l’équipe Ineos-Grenadier, sur une bonne lancée. Dylan Van Baarle vient de gagner mercredi dernier, et Thomas Pidcock pourrait surprendre, c’est un équilibriste sur un vélo et il pourrait trouver dans la succession des monts un terrain le favorisant. Ce sont les « underdogs » dimanche.

Jasper Stuyven et Mads Pedersen (s’il est au départ) sont de sérieux candidats chez Trek-Segafredo.

Michael Matthews, Matteo Trentin, Soren Kragh Andersen, Giacomo Nizzolo et Stephan Kung sont tous des coureurs que je m’attends à voir dans les 50 derniers kms.

Que nous réserve ce diable de Peter Sagan? Au prise avec la Covid-19 plus tôt cette année, il a montré des premiers signes de forme récemment, et c’est le gars qui peut faire le mort pendant 253 kms et surgir dans le dernier kilomètre. En toute logique, la succession des monts devrait l’éjecter selon moi, mais on ne sait pas trop ce qu’il est capable de faire. Chez Bora-Hansgrohe, c’est peut-être Daniel Oss qui est le plus à craindre!

Chez les Français et outre Alaphilippe et Sénéchal, Anthony Turgis, Warren Barguil et Christophe Laporte portent de belles promesses, et on se croise les doigts pour un bon résultat. Avec tous les monts, je me demande jusqu’où peut aller Barguil?

Deux Canadiens au départ pour Astana, Hugo Houle et Ben Perry. Houle était grippé récemment, je m’attends à une course difficile pour lui.

Suivre la course en direct

Au Québec et au Canada, FloBikes est le diffuseur officiel.

En France, France3 dès 13h35.

Sinon, les sites de live! streaming habituels vont permettre de suivre la course également.

Et les meilleurs, ca reste la RTBF!

Autour du Ronde

Le peloton pro, de l’intérieur cette saison. Ca frotte!!!

