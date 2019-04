Dimanche, c’est l’enfer!

Et cette année, l’enfer sera poussiéreux car on annonce un temps clément, sans grand vent.

Tout de suite, pour suivre Paris-Roubaix sur Internet, le mieux selon moi c’est le site Tiz-Cycling, sous le lien « Live Stream ». La semaine dernière, j’ai pu y suivre le Tour des Flandres en direct. Ca marchait assez bien.

Au menu de Messieurs les coureurs, 257 kms entre Compiègne et Roubaix. 29 secteurs pavés, dont trois classés « cinq étoiles », les plus difficiles: la fameuse trouée d’Arenberg bien sûr, km 165 et long de 2,3km. C’est souvent l’endroit qui lance la vraie course, la bagarre faisant rage 10 km avant pour une place dans les 15 premiers à l’entrée de la tranchée.

Ensuite Mons-en-Pévèle, km 212 et sur 3 kms. Puis le Carrefour de l’Arbre, idéalement placé à 15 kms de l’arrivée, et long de 2,1km. De quoi faire la sélection finale, car après c’est assez roulant jusqu’au vélodrome.

Justement, le vélodrome de Roubaix: on l’oublie mais c’est aussi ce qui donne le charme de cette course, la seule qui se termine ainsi sur un vélodrome ouvert. En cas d’arrivée au sprint, les qualités de pistard deviennent un atout, car il faut savoir « monter » sur la piste et, surtout, partir au bon moment… sur le bon braquet.

Les favoris

Quatre anciens vainqueurs sont en activité: le vainqueur sortant, Peter Sagan, Greg Van Avermaet, vainqueur il y a deux ans, John Degenkolb, leader de la Trek-Segafredo dimanche, et Niki Terpstra qui n’y sera malheureusement pas, victime d’une lourde chute dimanche dernier au Ronde, avec commotion cérébrale.

De ces vainqueurs sortants, misez Van Avermaet. Sagan et Degenkolb sont un ton en dessous selon moi, mais auront leurs équipes à leur service et peuvent rêver à la victoire.

Sinon, plusieurs autres peuvent aussi croire au graal dimanche. Et pour moi, Wout Van Aert en premier lieu. Ses qualités de cyclo-cross seront utiles, il est en grande condition, et il possède une grosse puissance. Attention à lui dimanche. J’en fais mon favori #1.

Beaucoup disent qu’il faudra surveiller la Deceuninck Quick Step. Je ne pense pas. Stybar se remet d’un virus, et les autres seront trop juste sur une telle course. On s’ennuiera de Tom Boonen du côté de l’équipe de Patrick Lefevere!

Attention à deux coureurs, Matteo Trentin et Nils Politt chez Katusha. Ce dernier est assez jeune et ne fait qu’engranger de bons résultats sur les Flandriennes, ayant terminé 5e du Ronde dimanche dernier. Il n’a aucune pression, personne ne l’attend, et peut donc s’exprimer librement. C’est souvent un avantage sur une telle course.

Chez les Français, les meilleures chances sont probablement celles d’Arnaud Demare, dirigé par Marc Madiot qui, chaque fois, se transcende pour cette course qu’il a gagné à deux reprises durant sa carrière.

Sinon, plusieurs favoris du Ronde peuvent aussi nourrir des ambitions dimanche: Olivier Naesen, Alexandre Kristoff qui sera plus à l’aise sur ce terrain plat, Luke Rowe, Gianni Moscon ou Matej Mohoric, toujours agressif en course.

À cette liste, je crois qu’il faut rajouter deux autres coureurs, Edvald Boasson Hagen et Tyler Phinney, toujours motivés pour cette grande classique.

Deux Canadiens sont au départ, soit Hugo Houle chez Astana et Antoine Duchesne pour la FDJ. Les deux seront probablement au service de leurs leaders, Magnus Cort et Arnaud Demare. Espérons qu’Hugo Houle pourra accompagner le plus loin possible, lui qui est en bonne condition actuellement. Une place dans les 30 premiers à Roubaix serait vraiment géniale!

La citation

De Jean-Pierre Danguillaume vers Gilbert Duclos-Lassalle, avant son premier Paris-Roubaix: « Si tu parviens au vélodrome avant que son portail soit fermé, un jour tu seras un grand de Paris-Roubaix« .

On va se régaler, la course étant, comme sur le Tour des Flandres dimanche dernier, très ouverte.

Vraiment?

Voici le nouveau « kit » de l’équipe Total Direct Energy qui délaisse donc le noir et jaune pour un ensemble maillot-cuissard digne d’une équipe de DN2 de Cergy-Pontoise… en 1992.