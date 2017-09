Des nouvelles…

Voilà plusieurs semaines que La Flamme Rouge est en sourdine. Le temps est venu de faire une mise à jour de la situation.

Je tiens d’abord à remercier tous les lecteurs pour vos commentaires au cours des dernières semaines. Discrètement, je vous lis, me permettant de suivre l‘état de vos réflexions sur les événements du cyclisme pro, notamment la récente Vuelta.

La pause actuelle est la plus longue depuis la création de ce site en août 2003. Je la crois saine, car me permettant une vraie remise en question.

Quelle est la valeur ajoutée de La Flamme Rouge en 2017?

La culture cycliste de beaucoup de gens a considérablement progressé ces 15 dernières années: y-a-t-il lieu de continuer à tenir quotidiennement ce site?

Je considère également une refonte complète du site, question de le moderniser, notamment en augmentant la présence sur les médias sociaux (Twitter, Facebook, etc.).

Et puis, il y a l’inspiration. Elle revient doucement… depuis quelques jours, les sujets de texte me viennent plus facilement, preuve que la pause a été bénéfique.

Bref, si La Flamme Rouge demeure actuellement en sourdine, c’est peut-être pour mieux repartir dans l’avenir.

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. N’hésitez pas à me dire quels sont les textes qui vous intéressent le plus… La pertinence de ce site est au coeur même de mes réflexions actuelles.

Photo: La Flamme Rouge en ressourcement