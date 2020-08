Dauphiné: on va se régaler!

Les amis(es), c’est un Dauphiné Libéré passionnant qui s’amorce demain mercredi, et on va se régaler!!!

Cinq étapes en ligne. Cinq arrivées en altitude. Autrement dit, les grimpeurs/puncheurs seront à l’honneur toute la semaine!

Une étape longue, la première (219 kms), puis quatre étapes assez courtes (environ 150 bornes) et qui s’annoncent donc nerveuses. Chose certaine, toutes les étapes sont casse-pattes, propices à une course de mouvement lancée tôt, et susceptibles de faire travailler l’équipe qui voudra défendre le maillot de leader. Les images devraient également être très belles, avec ces cols du côté de la Chaine des Aravis, entre Annecy et Mégève.

Mais surtout, le plateau est exceptionnel. Il est vrai qu’on est à un peu plus de deux semaines seulement du départ du Tour de France, plus de temps à perdre.

Ca sera d’abord le match revanche entre les Jumbo-Visma et les Ineos. Jumbo débarque avec leurs gros joueurs, Roglic, Dumoulin, Kruijswijk, Gesink et Van Aert. Les Ineos, avec leur équipe « A » également: Bernal, Froome, Thomas, Castroviejo, Kwiatkowski, Sivakov, Geoghegan… Feu d’artifice assuré!!! L’ascendant psychologique, au sortir du Dauphiné, n’est pas négligeable en vue du Tour.

Thibault Pinot a fait de cette course un vrai test, et voudra rester au contact des deux formations ci-haut. À noter que la FDJ aligne également dans son effectif sur ce Dauphiné le Québécois Antoine Duchesne, ce qui est une bonne nouvelle en prévision du Tour. Si Antoine performe bien, une sélection sur le Tour sera probablement dans la poche.

Auteur d’un beau début de saison, Nairo Quintana chez Arkea-Samsic voudra aussi se tester, et on pourra également voir où en est Warren Barguil.

La WolfPack Deceuninck débarque avec Julian Alaphilippe, qui trouvera bien des terrains pour s’exprimer sur ces cinq étapes. Sans complexe, il y a tant d’endroits où il pourra tenter de surprendre le peloton tout entier…

Les Astana du vainqueur sortant Fuglsang s’amènent également, mais sans ce dernier qu’on repose un peu très certainement. Astana misera sur Miguel Angel Lopez. Hugo Houle n’est pas de la partie, il sera sur le Tour de Lombardie samedi prochain, avec un certain Mike Woods pour EF. Dans cette dernière équipe, c’est Rigoberto Uran qui sera le leader bien sûr, épaulé par un Tejay Van Garderen notamment.

Chez Movistar, Alejandro Valverde est de la partie, mais on ignore où il en est actuellement dans sa condition. Enric Mas et Marc Soler seront aussi à surveiller.

Richie Porte défendra l’honneur de la Trek-Segafredo, sans Bauke Mollema ou Julien Bernard cependant.

Chez UAE, le jeune prodige Tadej Pogacar assurera le leadership de l’équipe, mais pas de Fabio Aru. J’ai très hâte de voir ce que pourra faire Pogacar face aux grosses formations.

Romain Bardet sera également présent pour AG2R-La Mondiale, mais dans quel état d’esprit alors qu’il a annoncé hier qu’il quittait l’équipe pour rejoindra la SunWeb en 2021?

Parmi les autres coureurs à surveiller, Mikel Landa pour la Bahrain-McLaren, Emanuel Buchmann chez Bora-Hansgrohe, Dan Martin chez Israel Start-Up Nation, ainsi qu’Adam Yates che Mitchelton-Scott.

Ha oui! Un certain Peter Sagan est aussi de la partie, question de se préparer à une nouvelle conquête du maillot vert sur le Tour. Avec 7 maillots verts ramenés à Paris jusqu’ici, il est le recordman de ce maillot… en route pour un 8e titre? Ca devient presque lassant…

Suivre la course en direct

Pas simple depuis le Québec! J’ai souvent eu du succès avec Tiz-Cycling pour un stream gratuit, mais pas toujours facile avec ce site.

L’Équipe TV diffusera les étapes c’est certain, espérons sans géo-codage.

Vous pouvez essayer des sites comme Steephill.tv qui offrent une sélection de liens, certains pouvant parfois fonctionner depuis le Québec.

Sinon, des sites payants comme FloBikes sont probablement la meilleure option actuellement.

Si vous avez des tuyaux, n’hésitez pas à les partager ici.