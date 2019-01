Cinq néo-pros à garder à l’oeil en 2019

On a beaucoup parlé de la victoire de Jasper Philipsen, 20 ans, lors de la 5e étape du Tour Down Under la semaine dernière.

Philipsen a certes bénéficié du déclassement contestable de Caleb Ewan pour avoir jouer de l’épaule à quelques hectomètres de la ligne, mais il n’en demeure pas moins qu’il est arrivé 2e sur la ligne, devant Sagan et les autres.

Pas mal pour un néo-pro du World Tour!

Ca donne l’occasion de faire un petit survol des cinq néo-pros qu’il faudra garder à l’oeil cette saison.

1 – Remco Evenepoel. On dit de lui qu’il est LE plus grand talent en cyclisme depuis Eddy Merckx, rien de moins. C’est vrai que l’an dernier, il aurait mérité de surnom de cannibale tant il a gagné souvent: 64% des courses auxquelles il a pris part!!! Cette année, il débute sa carrière en World Tour au sein de la puissante formation Deceuninck de Patrick Lefevere, avec un programme allégé pour sa première saison pro. C’est un excellent choix: l’expérience de Lefevere pour développer progressivement les coureurs est unique, et il retrouve dans son équipe un Philippe Gilbert par exemple pour être son mentor. Et avec les Alaphillipe, Viviani, Stybar, Jungels et Vakoc, il n’aura pas la pression de gagner tout de suite.

Chose certaine, Deceuninck a fait fort en matière de renouvellement, en mettant sous contrat outre Evenepoel des jeunes coureurs comme Enric Mas (révélation de la Vuelta l’an dernier) ou encore Fabio Jakobsen, lui aussi un coureur très prometteur.

2 – Edoardo Affini. Ce jeune coureur italien de 22 ans débarque cette année en World Tour chez Mitchelton-Scott. Gros rouleur, champion d’Italie sur route, champion d’Europe sur le chrono espoir, 4e lors du chrono des Mondiaux, ca devrait être une sacrée pointure dans quelques années. Et chez Mitchelton-Scott, il trouvera une équipe d’approche relax, qui devrait lui permettre de progresser en toute quiétude.

3 – Stephen Williams. Il a 22 ans et passe pro à la Barhain-Merida. Coureur fin, on voit en lui de grandes aptitudes pour devenir un grimpeur redoutable. Et pour preuve, il a remporté l’an dernier deux étapes et le général du difficile Tour de l’Izard en France, ainsi qu’une étape du prestigieux baby-Giro, une des grandes références dans les courses amateurs par étapes.

4 – Stan Dewulf. Un vainqueur belge de Paris-Roubaix espoir doit toujours être pris au sérieux! Il passe pro chez Lotto-Soudal et les Classiques devraient être son terrain de prédilection (il a déjà terminé 6e de Liège-Bastogne-Liège espoir également). Il sait manifestement passer les bosses, ayant terminé deux fois sur le podium du Tour de Bretagne. Avec Tiesj Benoot et Tim Wellens comme exemples, il devrait apprendre vite! On annonce que son premier objectif serait Paris-Roubaix, justement.

5 – Jasper Philipsen. Gros rouleur, ce coureur belge a 20 ans et est passé pro chez UAE Emirates après avoir couru l’an dernier chez Hagens-Berman dont le directeur sportif est Axel Merckx. Sa récente victoire au Tour Down Under devrait booster son capital confiance; il a déjà réussi, en quelque sorte, sa saison! Espérons que l’équipe UAE (anciennement la Lampre en Italie) saura être patient avec lui, car il courait encore chez les juniors il y a peu.

Mike Woods, le bilan

Si c’est un bon Mike Woods qu’on a vu au Tour Down Under, il n’a pas pu faire la différence ni dans le Corkscrew lors de la 4e étape, ni dans Willunga Hill lors de la dernière étape, preuve qu’il est marqué de beaucoup plus près qu’avant.

Il a avoué avoir « explosé » dans Willunga Hill en essayant de suivre les attaques de Richie Porte, LE spécialiste de cette ascension de trois kilomètres.

Avec du repos et quelques courses en plus, je crois que Mike Woods sera redoutable sur les Ardennaises du printemps, ainsi que sur des courses comme le Tour du Pays Basque, si elle est à son programme. Pourquoi pas Paris-Nice également? Chose certaine, le coureur canadien prend de l’assurance, on le voit nettement plus à l’aise dans son rôle de leader d’Education First, c’est évident lorsqu’on le voit en entrevue.

La suite sera intéressante j’en suis sûr! Stay tuned!