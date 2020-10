Je l’appelle « la gran’ messe du cyclisme belge ».

Car le Tour des Flandres, c’est ca: la grande messe du cyclisme belge. LA course mythique. LA grande fête du vélo. Une victoire te fait entrer direct dans la légende du vélo dans ce pays. Les Belges ne t’oublieront plus. Parlez-en à Jacky Durand!

Bien sûr, on peut nuancer: LA course mythique de la Belgique… flamande. En Wallonie, c’est plutôt Liège-Bastogne-Liège. Enfin peu importe, nous on aime les deux!

En Italie, c’est le Giro.

En France, le Tour.

Aux Pays-Bas, l’Amstel.

Et au Canada, la Beauce.

Au menu de Messieurs les coureurs sur cette 104e édition du « Ronde », 241 kilomètres entre Anvers et Audenarde.

17 monts – certains pavés – à escalader dans les 130 derniers kms. Différence par rapport à l’an dernier: un parcours écourté de 30 bornes, et pas de Tenbosse ou de Mur de Grammont cette fois, mais plutôt le Valkenberg avant de retomber sur les derniers 50kms de l’an dernier, avec dans le final le duo Vieux-Quaremont-Paterberg. Une fois la dernière difficulté passée, il faudra encore tenir plus de 10 bornes sur le plat pour rallier l’arrivée.

Je pense que la course se lancera vraiment dans la 2e ascension du Vieux-Quaremont, km 185 environ. Restera alors 90min de course, c’est à partir de là qu’il faudra être devant.

Les favoris

Pas compliqué, trois noms: Julian Alaphilippe, Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel.

Pour Julian Alaphilippe, zéro pression, sa saison est réussie. Le gus est au départ pour se faire plaisir sur un vélo, point barre. Ca peut donner quelque chose d’intéressant!

Idem pour Wout Van Aert: il a déjà réussi sa saison, et quelle saison! Mais il est aussi orgueilleux et voudra bien faire, surtout qu’un certain VDP est aussi au départ du Ronde. Oeil pour oeil, dent pour dent.

La pression, Mathieu Van Der Poel l’a: il veut en gagner une belle cette saison, et dimanche représente sa dernière occasion, ou presque. Seule la victoire lui permettrait d’être serein cet hiver devant son miroir, je pense donc que VDP sera déchainé, volontaire voire méchant dimanche.

Chose certaine, la rivalité Van Aert – VDP est à son comble sur la route. En cyclo-cross, les deux hommes ont déjà eu des altercations mémorables.

Bien sûr, d’autres coureurs sont à surveiller: Oliver Naesen, Alberto Bettiol le vainqueur sortant, Tim Wellens, Matteo Trentin, Mads Pedersen, Sonny Colbrelli, Tiesj Benoot, Soren Kragh Andersen, Casper Pedersen (la SunWeb a un bon coup à jouer!), voire Zdenek Stybar.

Deux Québécois au départ, soit Hugo Houle (Astana) et Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation).

La liste des partants est notamment ici.

À la télé

En France, France 3 dès 13h35.

Au Québec, FloBikes.

En stream gratuit sur Internet, Tiz-Cycling.

Ambiance Ronde

C’est offert par « Pippo Pozzato ».

