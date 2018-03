Bientôt une cassette Campagnolo 12v?

La rumeur est sortie sur Bike Radar hier, suite à un brevet apparemment déposé aux États-Unis par la société italienne: Campagnolo plancherait sur une cassette douze vitesses.

La particularité serait que le projet n’est pas de passer à la mode du 1×12. On resterait donc sur du deux plateaux à l’avant, mais on aurait une dent de plus à l’arrière.

Campagnolo passerait donc ses groupes de 11 à 12 vitesses. La société italienne aurait réussi à préserver l’espacement intact, c’est à dire que la cassette 12 vitesses pourrait se greffer au corps de cassette actuel, qui accepte déjà les cassettes 10 et 11 vitesses. On peut imaginer que l‘épaisseur de la chaine a aussi été revue.

But de l’opération? Peut-être essentiellement commercial: Campagnolo serait la première compagnie à disposer de groupes 12 vitesses. Dans la guerre commerciale qu’elle livre à Shimano et Sram, ce n’est pas rien.

But commercial probablement car par ailleurs, 11 ou 12 vitesses à l’arrière, cela changera-t-il vraiment notre vie de cyclistes pratiquants?

Surtout que Campagnolo annoncerait des cassettes 12 vitesses 11-23, 11-25, 11-27, 12-25 et 12-27. On viserait à éliminer les sauts de 3 dents, pour n’avoir que des sauts de une dent la plupart du temps, sauf possiblement pour les deux dernières dentures.

C’est dommage selon moi car le réel intérêt d’avoir 12 vitesses ne serait-il pas plutôt d’augmenter le registre d’utilisation? Visant à affronter de nouveau le terrible Mortirolo cet été, je rêve d’une cassette Campagnolo 11-29 mieux étagée que celle dont je dispose actuellement (23-26-29 sur la fin, soit un saut chaque fois de 3 dents…. pourquoi ne pas avoir 23, 25, 27, 29, ce que permettrait le 12 vitesses?).

Attendons pour voir ce que fera la société de Vicenza dans les prochains mois. Chose certaine, on peut faire confiance à cette compagnie pour nous sortir un groupe 12 vitesses en parfait état de fonctionnement. Son récent groupe à freins à disque serait un vrai charme. Campagnolo n’a jamais fait les choses à moitié et il faudra notamment surveiller les pros qui pourraient bien tester le matos dans les prochaines semaines, notamment sur le Giro au mois de mai.

Canyon se lance dans le gravel bike

La société allemande Canyon se lance dans le gravel bike en proposant un vélo original, le Grail, apparemment particulièrement adapté à ce genre de pratique avec un système avancé de filtration des vibrations au niveau de l’avant du vélo et du cintre. Le design est inhabituel!

Tous les détails ici.