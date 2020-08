Autour du (prochain) Tour

Plusieurs nouvelles et informations autour du Tour de France qui partira dans un peu plus d’une semaine depuis Nice.

1 – Couverture télé depuis le Québec. Cette année, pour regarder les étapes en direct, la meilleure option (mais payante) est probablement FloBikes. J’ai plusieurs commentaires très positifs sur ce site. Alex Stieda sera notamment présent pour commenter la course.

Tiz-Cycling met en ligne un stream gratuit, mais qui ne fonctionne pas toujours bien. La couverture est celle des réseaux anglais.

Personnellement, j’aime beaucoup France Télévision, notamment les commentaires de Laurent Jalabert. Pas facile de capter France2 et France3 depuis le Québec. Un moyen possible et que j’ai utilisé avec succès les années passées est le site et l’application FilmOn. Moyennant un abonnement mensuel payant pas plus cher que FloBikes, on a accès à France2 et France3, avec possibilité d’enregistrer (moyennant supplément $). L’application fonctionne bien sur téléphone intelligent, très pratique car tu peux regarder l’étape n’importe où, sur ton téléphone. Ca sera probablement mon moyen de regarder le Tour en direct cette année.

2 – France Télévision. Covid-19 oblige, cette année les commentateurs (Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert, Marion Rousse) resteront à Paris et diffuseront donc leurs commentaires depuis la capitale. Thomas Voeckler et Thierry Adam resteront toutefois au contact de la course, sur les motos.

Le Vélo Club de Laurent Luyat sera également présenté depuis Paris.

3 – EuroSport. La chaine sportive diffusera également le Tour de France. Parmi les commentateurs, un certain David Moncoutié. Ca peut être intéressant!

4 – Liste des partants. Elle n’est pas encore disponible, mais les équipes ont commencé à annoncer publiquement les sélections, par exemple Jumbo-Visma ou Ineos. Certaines autres équipes attendent certainement les résultats des courses du week-end, comme les Championnats de France, pour faire les derniers choix.

5 – Canadiens au départ. S’il est déjà presque sûr que Mike Woods sera au départ, on a eu la confirmation aujourd’hui que Guillaume Boivin ne sera pas de la formation Israel Start-Up Nation, et c’est bien dommage puisque Guillaume n’a jamais pris le départ du Tour dans sa carrière. Je suis vraiment déçu pour lui.

Pour Antoine Duchesne à la FDJ, je pense qu’on aura la nouvelle lundi ou mardi prochain, une fois les Championnats de France terminés.

6 – Protocole sanitaire contre la COVID-19. Les organisateurs du Tour ont annoncé dans un document transmis aux équipes les détails des règles qui devront être respectées pour prémunir la course d’éclosions du satané virus.

Parmi ces mesures, le port du masque évidemment, pas de contact entre le public et les coureurs, de fréquents tests de dépistage, un rôle central des médecins d’équipe, pas plus de 30 personnes par équipe staff compris (donc 8 coureurs et 22 membres du personnel encadrant), et finalement si une équipe présente deux personnes atteintes du COVID-19, l’équipe sera exclue de l’épreuve immédiatement. Le Tour irait toutefois de l’avant.

7 – Podium girls. Le Tour a annoncé que c’en était terminé des podium girls, une pratique jugée sexiste à l’heure de « Me Too ». On remplacera par une hôte et un hôte, et les dignitaires seront également moins nombreux sur le podium, Covid-19 oblige. Faudra s’y faire!

8 – Site web du Tour. Le nouveau site Internet vient tout juste d’être mis en ligne.

9 – Velonews. Le site Internet a également lancé récemment une page dédiée au Tour de France. Des podcasts y sont disponibles.

10 – Kruijswijk. Pas de Tour pour le coureur néerlandais chez Jumbo-Visma, il a une épaule fracturée suite à sa chute sur le Dauphiné. Coup dur pour l’équipe. Il a été remplacé par Amund Jansen.