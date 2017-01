Appel à tous: problèmes rénaux chez les cyclistes?

La Flamme Rouge fait dans la variété en ce début de semaine et propose une incursion vers un sujet d’ordre… médical, en prenant exemple sur une récente expérience personnelle peu intéressante.

En effet, j’ai été bien malade en ce début d’année, avec des problèmes rénaux pendant 4 jours qui ont suivi un bon rhume accompagné de fortes fièvres pendant 48h.

Très très douloureux, ces problèmes rénaux se sont traduits, dans mon cas, d’une impression d’avoir deux poids de deux tonnes de chaque côté du bassin. Impossible de me coucher: en position allongée, qu’elle quelle soit, c‘était tout simplement invivable. J’en ai été quitte pour 4 nuits blanches consécutives, assez pénible merci. Seule la marche en rond dans un sous-sol me permettait d’endurer la douleur!

Côté urinaire, aucun changement notable, ni aucune fièvre durant cet épisode.

Mon auto diagnostic est que j’ai fait des coliques néphrétiques, causée par une déshydratation due à une consommation inadéquate d’eau lors de mon rhume, couplée avec un peu d’alcool le 31 alors que je croyais reprendre le dessus. La crise s’est déclenchée dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dernier.

Les sportifs d’endurance, comme les cyclistes ou les fondeurs, seraient-ils plus à risque de vivre de tels problèmes rénaux si leur hydratation est déficiente? Dans quelle mesure les reins sont-ils sollicités lors des entrainements et après, et quels sont les phénomènes qui rendent les reins si douloureux? Les calculs rénaux peuvent avoir diverses origines: calcium, acide urique, voire cystine: les cyclistes ou sportifs d’endurance sont-ils plus à risque pour certains de ces calculs?

Dans quelle mesure l’alimentation peut jouer un rôle? Trop de protéines animales?

N’hésitez pas à partager vos connaissances et/ou expériences sur ce sujet, pour le bien commun et pour ma compréhension… chose certaine, non, je ne suis pas allé à l’hôpital, pas envie d’attendre 20h aux urgences… Je n’avais pas le goût non plus de prendre de la morphine!