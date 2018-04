Amstel: bien joué Astana!

Très beau final hier de l’Amstel Gold Race, un final plus ouvert que lorsque la course se terminait en haut du Cauberg. Y’a eu du spectacle!

La course s’est emballée à environ 15 km de l’arrivée, au dernier passage du Cauberg justement. Les favoris sont alors rentrés sur une échappée matinale longue à se rendre, puis Valverde a donné quelques coups de butoir afin d‘écrémer le peloton de tête. Ouf! Qu’il était fort Valverde! Grand plateau partout! Pour le battre sur la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, ça risque d‘être compliqué.

On a aussi vu un revenant, Roman Kreuziger, à la fête dans ce final, lui aussi donnant quelques coups de butoir avec, à la clef, une 2e place. Quel beau coureur, la classe sur un vélo.

Toutes ces accélérations, ces relances ont finalement eu raison de plusieurs favoris à quelques kilomètres de l’arrivée comme Philippe Gilbert, Michal Kwiatlowski ou encore Greg Van Avermaet. Franchement, on attendait mieux des Sky tout particulièrement, surtout qu’ils avaient roulé plus tôt dans la course. On présumait donc Kwiatlowski en meilleures jambes… Poels a pour sa part été éliminé assez rapidement. Bizarre de la Sky…

Une fois l‘échappée “royale” partie, ce sont les deux Astana – Valgren et Fuglsang – qui ont été les plus intelligents selon moi. Ils avaient pourtant fort à faire pour neutraliser Sagan, Valverde et Alaphilippe!

Fuglsang a d’abord placé quelques attaques, forçant les autres, dont Peter Sagan, à chasser pour rentrer, pendant que Valgren faisait le mort derrière le petit groupe. Puis ce même Valgren a essayé de partir une première fois, mais n’a jamais vraiment pris plus d’une dizaine de secondes sur ses poursuivants.

C’est là qu’il a été plus intelligent que les Quick Step (Gilbert et Stybar) la semaine dernière: au lieu d’insister, il s’est rapidement relevé, a récupéré un peu dans le groupe puis à un peu plus de deux kilomètres de l’arrivée, a placé la bonne accélération sachant qu‘à ce moment tardif de la course, personne ne voudrait vraiment prendre la responsabilité de la chasse à son compte.

Et ca a bien réussi, Valgren a pu se rendre au bout avec Kreuziger, moins bon sprinter que lui. Bien joué! Il a su se déjouer de Valverde, Wellens et d’Alaphilippe, qui étaient selon moi les plus costauds hier.

Ce qui est clair cependant, c’est qu’Alaphilippe et Valverde seront les grands favoris des Ardennaises qui commencent ce mercredi. Ca va vraiment être un très beau spectacle, à ne pas manquer! Valverde pourra compter sur un Landa en jambes on l’a vu hier, et Alaphilippe sur un Gilbert qui a beaucoup d’expérience sur ces courses. La Bahrain-Merida sera également à surveiller avec Gasparotto, Nibali et les frères Izagirre.

Mention très bien également au Canadien Mike Woods, 20e hier et dans le peloton de tête avec les cadors jusqu‘à quelques kilomètres de l’arrivée. Il termine dans le groupe Gilbert-Van Avermaet, et nous prouve qu’il arrive en condition à temps pour son grand objectif de la saison, le Giro.