Alaphilippe, l’erreur de cadet

On pourra dire qu’il s’en est passé des choses hier dans les derniers 500m de Liège-Bastogne-Liège.

Même Marion, sur France Télévision, s’est tue, mais pas pour les mêmes raisons que dimanche dernier!

Alaphilippe qui lève les bras trop vite et qui se fait sauter sur la ligne par Roglic, quelle erreur de cadet. Excès de confiance en lui? Probable.

J’ai cependant beaucoup aimé la classe d’Alaphilippe en entrevue après la course. Il a tout assumé: il a d’abord présenté plusieurs fois ses excuses à Hirschi pour sa vague lors du sprint, puis n’a pas cherché d’excuses pour sa bourde sur la ligne, affirmant qu’il ne pouvait s’en prendre qu’à lui, et qu’on ne l’y reprendrait plus:

« Je suis forcément déçu de ne pas gagner mais je ne m’étais pas aperçu que j’avais fait une vague si importante qui a gêné (Marc) Hirschi. Je l’ai compris à froid, après avoir récupéré et revu les images. C’est ma première erreur, et je tiens vraiment à m’excuser auprès de lui. La deuxième, c’est de lever les mains un peu trop tôt. C’est la première fois que ça m’arrive, je pense que ce sera la dernière. C’est un peu dommage que ça m’arrive ici, sur la Doyenne. »

Les commissaires l’ont déclassé pour sa vague, une décision logique.

Je sais pas vous, mais pour moi Hirschi était le plus fort hier et il aurait battu Alaphilippe dans le sprint sans la vague du Français qui l’a fait « décliper » de sa pédale. Hirschi était déçu après la course, et on le comprend.

Pogacar aussi a été gêné par la vague d’Alaphilippe. C’est Roglic qui a pris la bonne décision en passant à droite, et Alaphilippe ne l’a jamais vu. Le Slovène a le mérite de n’avoir jamais coupé son effort avant la ligne.

Je suis très content pour Roglic qui en gagne finalement une belle et qui trouve donc récompense pour ses efforts cette saison. J’ai trouvé le coureur slovène très digne dans la défaite sur le Tour, malgré l’aspect « crève-coeur » puisque la veille de l’arrivée. Avec cette grande victoire hier, Roglic peut relever la tête. Pogacar, cette fois, était derrière lui.

Et le retour de Mohoric (le 3e slovène!) aux 500m, ouf, il a bouché 20sec en quelques hectomètres seulement. Je pense qu’il a déstabilisé les quatre devant aux 400m, tout est allé très vite à partir du moment ou Mohoric est revenu.

Avant cela, nous avions assisté à une course classique. Alaphilippe a fait la sélection presque comme prévu dans la Roche-aux-Faucons, et Hirschi ne lui a pas laissé un centimètre cette fois. Les deux slovènes se sont accrochés, lucides.

Grosse, grosse déception pour Mike Woods qui, en haut de la dernière difficulté, était à peine à cinq longueurs de vélo de la bonne échappée. Il n’a pas pu rentrer seul, ni même prendre la roue de Kwiatkowski qui faisait l’effort pour revenir, avec succès. Sur le coup je n’ai pas compris pourquoi Woods n’a pas fait davantage pour se glisser dans la roue du polonais, mais il était assurément à bloc.

Et puis, Woods était à ce moment-là le premier coureur sur la route qui n’avait pas terminé le Tour de France. Comment lui reprocher de n’avoir pu faire la jonction?

Mais quand même, quelle déception pour le coureur canadien.

Parlant de coureurs canadiens, mention très bien à Hugo Houle qui a accompagné les meilleurs dans la Redoute pour ne céder qu’au pied de la Roche-aux-Faucons, à 15 bornes de l’arrivée. Voilà assurément le signe qu’Hugo a franchi un cap cette saison, il peut être (très) satisfait de lui. Méchante saison d’ailleurs, le Tour, les Mondiaux, 20e de la Flèche Wallonne mercredi dernier, maintenant la Doyenne jusque dans le final, ouf, je suis fatigué pour lui!

Une fois Woods repris par le groupe de chasse, c’était plié malgré les beaux efforts volontaires de Mathieu Van Der Poel qui ne voulait pas s’avouer vaincu. Belle générosité dans l’effort! Dommage que le néerlandais n’a pu accompagner Mohoric dans le contre, ca aurait fait tout un sprint final ça.

Le Giro

Une étape pour rien hier, on se dirige vers l’Etna et sauf surprise, Geraint Thomas pourrait (devrait) se retrouver en rose au sommet.

Ca sera tôt dans la course par contre.

Et c’est Jakob Fuglsang qui est bien mal parti: il a pris une valise et perdu Miguel Angel Lopez lors du chrono du premier jour, et il a perdu hier Aleksandr Vlasov.