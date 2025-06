On lit tout et n’importe quoi à propos du nouveau parcours du GP de Québec en septembre prochain.

Voici l’heure juste.

C’est un parcours plus facile, plus accessible à de nombreux coureurs.

Des travaux le long des remparts, une fois en haut de la côte de la Montagne, seraient à l’origine de ces modifications nécessaires.

Mais c’est aussi un nouveau parcours dans l’ère du temps du cyclisme moderne, où l’ambiance générale fait son oeuvre. Nous ne sommes plus dans un cyclisme d’élite, mais bien dans un cyclisme d’ouverture, où le « gros cul » doit pouvoir trouver son compte; que voulez-vous, l’effort et l’abnégation sont des valeurs qui se perdent.

Et le sport spectacle est aujourd’hui la seule façon de survivre. Ouvrir les possibilités, pour maximiser l’imprévisible.

De 2976m de dénivelé, on passe à 2610m. Appréciable, et surtout, la suppression de la cote des Glacis, qui survenait rapidement après celle de la Montagne, enlève un élément sacrément casse-patte.

Autrement dit, d’efforts « stop and go » jusqu’ici, le GP de Québec passe à un parcours qui exigera essentiellement un seul effort long et c’est tout, soit du pied de la côte de la Montagne jusqu’aux Plaines d’Abraham et sa ligne de départ/arrivée.

Le reste du parcours sera facile, propice aux regroupements et à la récupération.

La course d’équipe sera encore plus importante sur un tel parcours; largué dans la Montagne et le faux-plat de la rue Saint-Louis juste après, un leader pourra revenir facilement sur le reste du parcours, s’il a des coéquipiers pour l’aider dans cette tâche.

Plus encore, je pense que des équipes auront moins de mal à contrôler les échappées sur un tel parcours, plus roulant que le précédent. De quoi cadenasser la course aisément, et donc la rendre plus insipide, jusqu’aux 4 derniers kilomètres bien entendu.

Le sprint final restera toutefois compliqué: on ajoute d’abord un virage à 90 degrés près de l’arrivée, celui de l’entrée sur les Plaines. Avantage ici aux coureurs qui seront devant sur la rue Saint-Louis, et même au pied de la côte de la Montagne. Le placement devenant crucial notamment sur le boulevard Champlain à quelques kilomètres de l’arrivée, le risque de chute le sera d’autant plus sur la rue Saint-Louis à l’approche de l’emballage final.

Il faudra être sacrément costaud pour sortir solo du paquet lors de la dernière ascension de la côte de la Montagne et résister jusqu’à l’arrivée; un virage sur les Plaines solo pourrait cependant le faire.

Surtout, l’arrivée ne sera plus au terme d’une longue ligne droite difficile à gérer, mais bien juste après un long virage sur la droite. Dans cette configuration, le coureur aux nerfs d’acier qui retardera le plus possible son effort aura l’avantage, sans l’ombre d’un doute.

À condition d’avoir les équipiers pour contrôler.

Pour moi, il faudra partir après l’entrée sur les Plaines, pas avant. Ou alors très tôt, style au pied de la Montagne, pour espérer virer en tête à l’entrée des Plaines.

La distance totale passe à 216km, mais pour des pros, ca reste très accessible, donc sans intérêt. Les grandes classiques du printemps font au delà de 250 bornes, et proposent un parcours autrement plus difficile.

Bref, un GP de Québec plus facile en 2025, rendu nécessaire en raison de travaux, mais qui s’inscrit aussi dans l’ère du temps dans le cyclisme moderne. Que voulez-vous, on préfère aujourd’hui les exploits médias sociaux grand public d’un Justin Williams que ceux, d’une époque révolue et d’un cyclisme inaccessible au commun des mortels, d’un Marco Pantani en haute montagne.

C’est vrai qu’avec des vélos de 7,5 kilos plutôt que de 6 kilos, il faut s’ajuster.

On est rendu là.

Partager