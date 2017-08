Vêtements cyclistes: l’offre explose!

Santini. Castelli. Assos. Biemme. Sportful. Sugoi. Vermarc. Exteondo. Nalini. Louis Garneau. Pearl Izumi. Rh+. Giordana.

Ces marques de vêtements cyclistes sont très connues, bien établies, souvent depuis des décennies. On pourrait les qualifier de marques “classiques”, proposant des vêtements certes qui se renouvellent, mais tout de même assez conformes à la tradition cycliste.

Depuis quelques années, on voit cependant apparaitre une foule d‘équipementiers plus marginaux certes, mais qui proposent des vêtements cyclistes différents, innovateurs, osant par exemple marier des couleurs plus chaudes. L’offre de vêtements cyclistes a ainsi explosé depuis quelques années, pour le grand plaisir des amateurs aimant s’acheter de beaux vêtements (et pas seulement de beaux vélos!).

Petit tour d’horizon non exhaustif bien sûr. N’ayant pas essayé toutes ces marques, je ne peux cependant pas trop vous informer quant à la qualité et la durabilité de ces vêtements cyclistes.

Gasp. Très français! et on le revendique chez cette compagnie.

Attaquer. Là encore, une compagnie qui émerge, et qui propose des vêtements différents.

WYN Republic. Une compagnie qui fait dans le vêtement de triathlon, mais aussi cycliste. Plus classique.

Peppermint. Une compagnie québécoise, qui fabrique des vêtements cyclistes pour femmes seulement. Original.

KSL Sport. La compagnie de l’ex-championne canadienne Kathy St-Laurent fait dans le prêt-à-porter, mais offre aussi certains vêtements cyclistes pour les femmes. Toujours coloré et réussi.

Maap. Toujours très colorés, ces vêtements se distinguent clairement des autres. Attention à la qualité cependant!

dhb. L’offre de produits cyclistes est vaste chez cette compagnie, de quoi vous habiller de la tête au pied.

Capo. Cette compagnie a fait une percée il y a quelques années déjà, avec un certain succès. Beaucoup de couleurs et d’originalité!

Pissei. Créée par l’ex-coureur pro Andrea Tafi, cette compagnie italienne se distingue également par l’originalité de ses vêtements cyclistes, dont ceux de l‘équipe Willier d’un certain Pippo Pozzato!

Rapha. Je fait figurer Rapha dans cette liste car la compagnie anglaise a émergé il y a quelques années seulement, avec l’explosion du cyclisme anglais. Aujourd’hui un poids lourd du marché, on est dans du classique.