Valverde déjà de retour

Après deux semaines d’arrêt, La Flamme Rouge reprend le service normal avec comme ambition une belle année 2018!

Ca roule de nouveau dans le cyclisme professionnel et pour moi le plus intéressant en ce début de saison est de voir les équipes qui marchent déjà bien.

J’en retiens essentiellement trois jusqu‘à maintenant: Bora-Hansgrove, merci Peter Sagan surtout, mais aussi Lotto-Soudal ainsi qu’AG2R – La Mondiale.

L‘équipe Bora s’est notamment illustrée en Australie, avec Sagan qui a remporté la People Choice Classic ainsi qu’une étape du Tour Down Under.

Lotto a aussi gagné en Australie (deux victoires d‘étape au sprint pour Greipel) et s’est aussi illustrée en Espagne ces jours derniers avec Tim Wellens qui gagne une étape du Tropheo Mallorca, et en Amérique du Sud avec Jelle Walleys qui gagne une étape du Tour de San Juan. Ca démarre fort! Attention à Tim Wellens, il est de ces coureurs qui, à 26 ans, pourrait bien exploser en décrochant un monument cette saison.

Enfin, AG2R – La Mondiale a dynamité la course sur le GP de la Marseillaise ce week-end, avec Alexandre Geniez remportant les honneurs après un final échevelé.

Je sais pas vous, mais outre ces équipes qui gagnent déjà, c’est Alessandro Valverde qui m’a le plus impressionné ces derniers jours. Revenant à la compétition après sa fracture de la rotule subie lors du prologue du Tour de France en juillet dernier, il est déjà dans le coup et devant sur le Tropheo Mallorca, à 37 ans! Quelle classe que ce coureur, quelle santé, quelle force! Regardez-le bien aller en 2018, s’il est revanchard en plus, jusqu’où ira-t-il?!

J’ose à peine imaginer les sacrifices consentis pour l’Espagnol au cours des derniers mois pour revenir à ce niveau. À 47 ans pour ma part, c’est à cet égard que j’ai le plus de respect, une vie de moine étant avec les années plus difficile à supporter, notamment au niveau de l’alimentation. Se remettre en question, repartir de zéro, payer le prix, endurer les sacrifices, il faut vraiment une très grosse motivation. Respect!