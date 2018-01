Une grande victoire pour la lutte antidopage

Peu de gens le savaient probablement: l’obligation, pour certains sportifs de haut niveau et en particulier pour les cyclistes professionnels, de pouvoir être localisés en tout temps (via le système ADAMS de l’UCI) était contesté devant les tribunaux, certains sportifs estimant que cela portait atteinte aux droits de l’homme, en violant la vie privée.

Hier, la Cour européenne des droits de l’homme a validé le dispositif, fermant du coup ce dossier.

Imaginez les conséquences si la décision avait été différente! C’eut été un dur coup dans l’arsenal à la disposition des fédérations internationales pour lutter contre le dopage.

J’ai trouvé le jugement de la Cour européenne remplie de bon sens, et cela m’a du coup redonné confiance en notre époque. Les juges ont en effet basé leur jugement sur deux grandes raisons, d’une part “la protection de la santé“, et d’autre part, et c’est l’argument massue selon moi, “la protection des droits et libertés d’autrui“.

C’est exactement ça! La protection des droits et libertés d’autrui. Je l’ai souvent écrit sur ces pages, le véritable fléau du dopage c’est de priver les athlètes propres de victoires, de gains, de reconnaissance. Sans parler des droits des amateurs, des fans, d’avoir une compétition saine devant lui, sur la base du “que le meilleur gagne”.

J’espère que ce jugement fera réfléchir nombre de fédérations qui hésitent peut-être à mettre en place un tel système. Aujourd’hui, il n’y plus de raison de s’en passer, et l’outil a fait ses preuves, notamment puisqu’il permet d‘établir un profil longitudinal de l’athlète au fil du temps. Ne soyons pas naïf, les athlètes voulant se doper ont imaginé depuis des parades, notamment le dopage par micro-doses à l’année, mais c’est tout de même un outil mettant une pression constante sur tous les athlètes, les exposant à la moindre erreur de dosage, de technique.

“C’est une belle journée pour le sport propre“ a déclaré le président de l’AMA, Olivier Niggli, suite au jugement. À quelques semaines seulement des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang, c’est exactement ça… mais ne soyons pas naïf non plus, et il convient plus que jamais d’ouvrir les yeux, d‘être vigilant.