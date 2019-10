Un Tour pour Pinot!!!

Y’a pas à dire, c’est Marc Madiot qui doit être content aujourd’hui!

Si on avait voulu dessiner un Tour de France favorable à Thibault Pinot, ça ressemblerait bien au Tour 2020.

On a même pensé à sa motivation en plaçant une petite (et unique!) étape chrono la veille de l’arrivée dans son coin de pays, puisque l’étape traversera Mélisey avant de finir en haut de la Planche-des-Belles-Filles, une de ses ascensions préférées…

Blagues à part, ce Tour de France s’inscrit vraiment dans une nouvelle tendance, celle d’un nombre (très) réduit de kilomètres contre-la-montre, d’étapes courtes, d’une entrée rapide en la matière et de beaucoup d’étapes accidentées, sans forcément être de la haute montagne.

Manifestement, on veut ouvrir la course à plusieurs types de coureurs, et on veut une épreuve imprévisible, durant laquelle le maillot jaune pourrait changer souvent d’épaules.

Parmi les éléments que je retiens de ce Tour, les suivants:

un seul petit chrono de 36 bornes la veille de l’arrivée, et encore qui se termine par l’ascension de la Planche-des-Belles-Filles, condamnant les Rohan Dennis et Tony Martin de ce monde.

très peu d’étapes pour les sprinters, qui ne seront pas à la fête durant ce Tour de France, sauf quelque part en milieu de 2e semaine. Il faudra savoir passer les bosses pour ramener le maillot vert à Paris, et Peter Sagan pourrait bien ramener son… 8e paletot à Paris.

une seule étape de plus de 200 bornes, à peine 5 au delà de 190 bornes. À titre de comparaison, le Tour de France 1986, remporté par Greg LeMond, comportait… 10 étapes de plus de 200 bornes! Sur ce Tour 2020, six étapes font 160 kilomètres ou moins, soit un « petit » 4h de course et c’est plié.

un seul col au-dessus de 2000m d’altitude, l’inédit col de la Loze, au dessus de Méribel, sur cette nouvelle route ouverte aux cyclistes il y a quelques mois. Si on ajoute le col de la Madeleine et le Cormet de Roseland, qui font presque 2000m, c’est seulement 3 grands cols que ce Tour de France franchira en haute altitude.

une entrée rapide en la matière, dès le départ de Nice avec déjà, des petits cols casse-pattes et près de 4000m de dénivelé dès la 2e étape. Et une première arrivée en altitude à Orcières-Merlette le 4e jour!

les seules étapes « de plat » seront du côté de l’Ile de Ré et de Poitiers, où le vent de la côte pourrait créer bien des remous dans le peloton s’il devait souffler fort. De quoi souffler? (sans jeu de mot) Pas sûr!

Bref, ce Tour sera plus difficile pour les purs grimpeurs comme Egan Bernal je pense, eux qui font surtout la différence quand l’altitude dépasse les 2000m. Julian Alaphilippe trouvera sur un tel profil matière à réjouissance, Pinot et Bardet aussi.

Conscients de la belle génération de coureurs français actuellement, et si les organisateurs du Tour voulaient en profiter afin de donner à Bernard Hinault son successeur, enfin?