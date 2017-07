Un Tour intéressant… mais un maillot jaune terne

Chris Froome a donc remporté son 4e Tour de France hier, après avoir dominé ses principaux adversaires dans le chrono de Marseille samedi.

Rigoberto Uran termine 2e, personne ne l’avait prévu à un tel niveau il y a trois semaines. C’est aussi un ex-coureur Sky!

Romain Bardet termine 3e, c’est une position de moins bien que l’an dernier… Bardet a fini ce Tour de France sur les vapeurs, c’est évident.

Bilan de ce Tour de France? Je l’ai trouvé bien intéressant sauf… le maillot jaune lui-même!

Les coureurs français d’abord, qui nous ont emballé: Warren Barguil, Lilian Calmejane, Arnaud Demare, mais aussi Tony Gallopin qui aura essayé à de nombreuses reprises, les coureurs de l‘équipe Fortuneo… le cyclisme français se porte bien et ça fait du bien!

Seule déception, Thibault Pinot, totalement inexistant sur ce Tour de France et ayant été contraint à l’abandon à l’amorce de la 3e semaine. De tous les coureurs ayant participé au dernier Giro, seul Mikel Landa sera parvenu à briller sur ce Tour de France, terminant 4e à une petite seconde de la 3e place.

La course au maillot vert ensuite, entre Marcel Kittel et Michael Matthews, une lutte acharnée sprint par sprint jusqu‘à la chute et l’abandon de Kittel, alors que rien n‘était joué.

La course au maillot à pois a également été intéressante, avec un Thomas de Gendt volontaire et motivé qui attaquait dès le départ de presque toutes les étapes depuis 10 jours. Son geste à l’endroit de Barguil, alors qu’il rendait les armes il y a quelques jours, restera dans les mémoires comme un beau moment de sport.

La course au maillot blanc entre Simon Yates et Louis Meintjes a également été serrée par moment, et aura requis de Yates des efforts constants.

On retiendra également de ce Tour qu’il s’est essentiellement joué dans les deux courts chronos, puisque c’est là que Froome a creusé les écarts sur ses adversaires. En montagne, les leaders n’ont pas pu se départager et on regrettera bien sûr leur manque d’initiative. Seul Alberto Contador a osé, une fois de plus. Pourquoi diable un Fabio Aru n’a pas décidé d’accompagner l’Espagnol dans les Alpes?

On retiendra enfin de ce Tour une confirmation: désormais, les courses par étape se jouent aussi dans les descentes. Car c’est en descente peut-être souvent plus que durant les ascensions qu’on a vu le plus d’attaques! Les descentes se sont souvent faites à bloc, ce qui a notamment couté cher à Richie Porte… C’est une confirmation d’un nouveau cyclisme, celui où on se départage aussi dans les descentes et sur les coups de bordure.

Seul Chris Froome et son équipe Sky auront été d’un ennui… Froome remporte ce Tour de France sans aucune victoire d‘étape, un fait tout de même assez rare dans l’histoire du Tour. Son équipe Sky a tout contrôlé en montagne, notamment avec un surprenant Michal Kwiatlowki, mais aussi les Henao, Landa, Nieve voire Kiryenka. Aucune autre équipe n‘était au même niveau que les Sky sur cette épreuve, c’est une évidence. C’est pas compliqué, par moment je me disais, à le voir évoluer, que Kwiatlowski avait ce qu’il faut pour s’imposer sur le Tour lui aussi!

Ils sont passés au travers

Plusieurs coureurs avaient des responsabilités sur l‘épreuve et sont passés à travers leur Tour de France, leur mettant la pression pour le reste de la saison.

Je pense à des coureurs comme Andrei Greipel, Nacer Bouhanni, Alexandr Kristoff, Nairo Quintana, Tony Martin, Greg Van Avermaet, Esteban Chaves, Andrew Talansky, John Degenkolb, Pierre Rolland, Romain Sicard ou encore Peter Sagan, éliminé pour sprint illégal.

Certaines équipes repartent également avec un très maigre bilan, et aucune victoire d‘étape: Cofidis bien sûr, mais aussi Bahrain Merida, Movistar, Orica, Emirats, ou Wanty Groupe Gobert. Vous avez vu un coureur Bahrain Merida ces trois dernières semaines vous?

Les révélations

Warren Barguil sans conteste, qui a joué avec succès la carte de la fraicheur physique. Il explose sur ce Tour et révèle ses qualités, notamment en établissant le record de l’ascension du col de l’Izoard, en un peu plus de 38 minutes (faudra voir ce que donne les analyses de puissance sur ce coup-là…). En trois semaines, il a changé complètement de statut en France et dans le monde du cyclisme.

Marcel Kittel, 5 victoires d‘étape avec une facilité déconcertante, il s’est affirmé comme LE meilleur sprinter du peloton en ce moment dans le peloton pro.

Michal Kwiatlowski selon moi, le super-domestique capable d’amener Froome très, très loin dans les cols. Impressionnant de force!

Mon coup de coeur

Le moment qui m’aura fait le plus vibrer ces trois dernières semaines? Je crois bien que c’est les derniers kilomètres de l‘étape remportée par Lilian Calmejane, alors qu’il était au prise avec des crampes à 5 kms de l’arrivée. Un beau moment de sport, où le coureur a dû et a su puiser dans ses dernières réserves pour aller chercher la consécration. C‘était beau!