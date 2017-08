Un marché des transferts très actif !

L’UCI autorise depuis… aujourd’hui la signature de nouveaux contrats chez les coureurs pro, en vue de 2018.

Le marché est déjà très actif… et la création d’une nouvelle équipe en France pourrait créer des opportunités pour des coureurs comme Antoine Duchesne, qui ne sera pas renouvelé du côté de Direct Énergie.

Parmi les équipes apparemment sur la brèche, on a par exemple UAE Team Emirates, qui serait en pourparlers avancés avec deux pointures du peloton, soit Fabio Aru et Alexandre Kristoff. Pas de doute, UAE n’a pas eu les résultats escomptés cette saison et tient à renforcer son effectif pour l’an prochain. Dan Martin aurait aussi été approchée par UAE. Par contre, l‘équipe perdrait Louis Meintjes, qui pourrait retourner chez Dimension Data.

Team Sky verra aussi certains changements dans la garde rapprochée de Chris Froome en haute montagne puisque Mikel Landa et Mikel Nieve.

Je vous avoue ne pas avoir compris Landa en 2017: frustré d‘être au service d’Aru chez Astana, ayant le potentiel de remporter un grand tour, il a signé chez Sky en 2017, où il savait qu’il roulerait pour Froome, ce qui n’a pas loupé en juillet. Le voilà de nouveau frustré, et l’Espagnol serait attendu chez… Movistar où Nairo Quintana serait en partance pour la Sky ou Astana, ses dirigeants étant probablement très déçu de son rendement en 2017.

Nieve serait pour sa part attendu chez Orica-Scott, en renfort pour notamment Esteban Chaves en haute montagne.

Autre gros transfert potentiel, celui de Marcel Kittel qu’on attendrait chez Katusha… en remplacement de Kristoff certainement.

La Bora-Hansgrohe semble aussi active pour renforcer son effectif en vue des Classiques, voulant probablement aider Peter Sagan. On a ainsi signé avec Daniel Oss, une bête à rouler celui là, ainsi qu’avec Peter Kennaugh récemment.

Parmi d’autres transferts, ceux de Tony Gallopin qui pourrait intégrer AG2R – La Mondiale, et Brian Coquard qui irait au sein de la nouvelle équipe continentale pro Vital Concept créée par Jérome Pineau, et qui chercherait aussi à attirer Warren Barguil, Johan LeBon ou encore Amael Moinard.

La Lotto-Soudal aurait mis sous contrat Jens Keukeleire pour probablement pallier au départ de Gallopin.

Des rumeurs enverraient aussi Domenico Pozzovivo chez Bahrain Merida, qui aurait également recruté Matej Mohoric.

Parmi les équipes plutôt tranquilles jusqu’ici, la Sunweb, la Trek-Segafredo pourtant vieillissante, Cofidis, Quick Step, BMC et la FDJ.

Ca va encore beaucoup bouger dans le prochain mois, et ça sera intéressant de faire le point sur les gagnants et les perdants vers la mi-septembre.