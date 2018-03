Ne manquez pas ça ce dimanche, la 102e édition du Ronde Van Vlaanderen s’annonce épique!

Premièrement, ça sera le dimanche de Pâques, quoi de mieux pour la grand-messe du cyclisme belge?! Y’aura du monde sur le bord de la route, ça sentira bon la merguez et la bière pour une ambiance du tonnerre dans les monts pavés…

Deuxièmement, ce sera pluvieux et frais, un vrai temps de flahutes. Comme on aime (nous les spectateurs, parce que pour les coureurs c’est une autre histoire…)

Troisièmement, 267 kms d’une course dure, très dure. Dix-huit monts à franchir, la plupart dans le final, dont certains sont pavés. Comme si ce n‘était pas assez, Messieurs les coureurs devront aussi affronter cinq secteurs pavés durant l‘épreuve.

Parmi les monts à affronter, le Mur de Grammont au km 170, deux fois le Vieux Quaremont (km 211 et 250), deux fois le Paterberg (km 214 et 253), le Koppenberg (km 221) et le Taaienberg, ou Mont Tom Boonen! (km 229).

Quatrièmement, le plateau des favoris, selon moi exceptionnel cette année tant ils sont nombreux à pouvoir nourrir des ambitions sur la course.

D’abord, deux invités surprise qui font vraiment plaisir: Vicenzo Nibali et Alejandro Valverde! Pas des manches ces deux là, tout est possible! Ils savent tous deux encaisser la distance et les monts, ça se jouera vraisemblablement au placement dans leur cas. Ils devront impérativement courir sur l’avant du peloton et ils disposent d’une équipe à leur service pour les aider. Valverde a impressionné hier sur À travers la Flandre, terminant 11e d’une épreuve difficile, courue sous la grande flotte. Ca en dit long sur sa caisse et sa motivation! Rappelons qu’il n’y a jamais eu de vainqueur espagnol du Ronde, ça serait joli!

Nibali a toutefois peut-être davantage de chance en raison de son équipe, plus rompue à ce genre de course.

Sinon, les archi-favoris sont les Quick Step, qui disposent actuellement d’une équipe de rêve. Voyez un peu: Philippe Gilbert (vainqueur l’an dernier, récent 2e du GP E3), Yves Lampaert (vainqueur hier d‘À travers la Flandre), Zdenek Stybar et Niki Terpstra (récent vainqueur convaincant du GP E3). OUF!

Peter Sagan sera là avec son équipe Bora, mais je crains qu’il ne doive se débrouiller seul dans le final, ce qu’il est parfaitement capable de faire par ailleurs!

L’autre équipe belge, Lotto-Soudal, misera probablement tout sur Tiesj Benoot, très agressif hier dans le final d‘À travers la Flandre. Il pourra s’appuyer sur son coéquipier Jens Debusschere.

Chez BMC, une seule carte, mais quelle carte! Greg Van Avermaet, le no1 mondial. Il veut inscrire son nom au palmarès de cette grande classique si importante pour un coureur belge. On l’a aussi vu très actif dans le final d‘À travers la Flandre hier, il voulait certainement faire de gros efforts pour finaliser sa préparation en vue du Ronde dimanche.

Chez EF Education First, tout pour Sep VanMarcke.

Les Trek-Segafredo miseront pour leur part sur Jasper Stuyven.

Ajoutez à cela les Olivier Naesen, Tony Martin, Michal Kwiatlowski, Gianni Moscon, Edvald Boasson Hagen, Mike Teunissen et Alexandr Kristoff, c’est pas moins d’une vingtaine de coureurs qui peuvent aspirer à monter sur le podium!!! Ça devrait nous produire une course très animée dans le final, et je pense qu‘à ce petit jeu, compte tenu du nombre de favoris, ceux qui se lanceront dans une échappée sérieuse à moins de 100 bornes de l’arrivée bénéficieront du blocage de la course derrière.

Dans ce contexte, la clef sera probablement de partir avec un Quick Step, mais idéalement pas deux!

Deux Québécois seront au départ, soit Antoine Duchesne chez Groupama-FDJ (il est suffisamment remis de ses ennuis gastriques d’il y a quelques jours) ainsi qu’Hugo Houle, en excellente condition puisqu’auteur d’une impressionnante 29e place sur À travers la Flandre hier.

Pour suivre la course depuis le Québec, je vous recommande L‘Équipe TV, Steephill ou Cyclingfans. Vous devriez pouvoir trouver des liens vous amenant vers un site retransmettant les images télé.

On va se régaler!