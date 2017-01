Tout un week-end de sport!

Petit tour de l’actualité en ce lundi, après un magnifique week-end de sport!

1 – Vendée Globe. Le final a été passionnant, avec le rapproché dans l’Atlantique de l’Anglais Alex Thompson sur le Français Armel Le Cléac’h qui caracolait en tête depuis un moment. Les derniers 72h ont été incroyables, après un tour du monde à se tirer la bourre!

C’est finalement le Français Le Cléac’h qui s’est imposé après un peu plus de 74 jours de mer sans escale et en solitaire, avec environ 16h d’avance seulement sur Thompson. Les larmes à l’arrivée de Le Cléac’h témoignent de l’engagement du coureur, et de son état d‘épuisement après une pareille épreuve. Les deux marins nous ont fait vivre un Vendée Globe d’anthologie, à près de 20 noeuds de moyenne. Époustouflant!

2 – Alex Harvey. J’aime beaucoup de ski de fond l’hiver et m’y adonne avec un plaisir peu commun depuis quelques semaines. Comment, dans ce contexte, ne pas souligner et être fier du Québécois Alex Harvey qui a remporté sa première course individuelle ce week-end, un 15 km style libre. L‘énergie que déploient ces coureurs impose le respect. 24h plus tard, Harvey remettait ça avec ses équipiers canadiens, terminant 3e d’un relais 4 × 7,5 km. La grande classe et le bonheur des Canadiens à l’arrivée témoignait de l’ampleur de l’exploit!

3 – Tour Down Under. C’est pas compliqué, il y avait Richie Porte et les autres sur l‘épreuve australienne. Porte a dominé tous ses adversaires d’une jambe, s’imposant sur les deux étapes les plus difficiles, et surtout Willunga Hill. La victoire est sans équivoque, 48 secondes devant Chaves.

Le Canadien Mike Woods termine 21e à 1min44 de Porte, pas de quoi être déçu tant le plateau cette année était relevé. Voilà pour Woods un excellent départ à sa campagne 2017, de quoi le mettre en confiance et rassurer son équipe Cannondale.

La surprise de ce Tour Down Under est probablement Nathan Haas, l’Australien chez Dimension Data qui termine 3e du général, et 2e en haut de Willunga Hill. À 27 ans, serait-ce l‘éclosion pour ce coureur qui a terminé 6e du GP de Québec et 5e du GP de Montréal l’an dernier?

L’autre nouvelle touche le champion du monde Peter Sagan: avec trois 2e places, il a manqué de réussite sur l‘épreuve, mais nous prouve qu’il faudra encore compter avec lui cette saison.

4 – Freins à disque. Tom Boonen se fera, en 2017, l’avocat des freins à disque, ayant décidé de courir en utilisant cette technologie. Personnellement, il est loin de me convaincre et j’y vois bien davantage un exercice de marketing qu’autre chose!

5 – Ciprelli, aie. Le mari de Jeannie Longo fait actuellement face à la justice pour importation d’EPO, apparemment pour un usage personnel (!!!). Ce scandale d’un intime d’une grande championne cycliste l‘éclabousse bien évidemment. De quoi faire changer durablement l’opinion publique à propos de Mme Longo?

6 – Nature humaine. Ce site contient une mine d’information à jour sur les techniques d’entrainement, et j’y puise inspiration et connaissances. Guy Thibault, bien connu des sportifs au Québec et en France, y écrit régulièrement. À découvrir et à consulter régulièrement!