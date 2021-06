On y est presque: dans quelques jours, le Tour!!!!!

Ce grand moment de l’année cycliste pour les spectateurs que nous sommes, mais aussi pour tous les coureurs au départ. Après tout, le Tour, c’est la plus grande course du monde!

Tous partent avec des ambitions, des rêves, un rôle à jouer. Quelques uns seront exhaussés; beaucoup seront déçus.

Certains coureurs ont même rendez-vous avec l’Histoire.

Samedi, les yeux du monde seront sur Mathieu: le premier maillot jaune sur son premier Tour de France, afin d’honorer la mémoire de son grand-père Poupou, adoré de tous les Français et qui n’a jamais porté la précieuse tunique. L’émotion serait immense, et le parcours lui convient.

La deuxième étape représente une autre chance pour lui.

Il y a tant d’autres enjeux, d’autres rêves!

Tour d’horizon de ce peloton 2021, équipe par équipe.

AG2R – Citroen

La formation de Chambéry s’est transformée en une équipe de baroudeurs cette saison, n’ayant plus de visée au général comme les années précédentes avec notamment Romain Bardet, désormais chez DSM.

Chez AG2R, on vise les étapes avec Van Avermaet, Naesen, Peters et Cosnefroy.

L’intérêt sera aussi du côté d’Aurélien Paret-Peintre, qui entreprend son premier Tour. Excellent grimpeur, jusqu’où ira-t-il?

Astana

Une belle équipe avec Fulgsang comme leader. Ce dernier n’aurait pas d’ambitions pour le général, et toute l’équipe devrait donc chasser les étapes.

Avec un tel objectif, les coureurs auront chacun leur chance sur diverses étapes. Le Québécois Hugo Houle pourrait donc avoir la liberté de jouer sa carte personnelle sur une étape, et on lui souhaite. Dans une bonne saison, en forme, 6e de la 6e étape du récent Tour de Suisse, il peut y croire et nous aussi. Allez Hugo!

Aranburu pourrait être un sérieux prétendant au maillot vert, et une étape semble déjà promise à Lutsenko.

Alpecin-Fenix

L’émotion Van Der Poel!

Un maillot jaune sur ses épaules serait un très grand moment dans l’histoire du Tour. Pour son premier Tour de France, jusqu’où le prodige néerlandais ira-t-il? Son objectif de la saison étant la course de VTT (Mtb) des prochains JO, il pourrait toutefois abandonner l’épreuve avant la fin pour se préparer à ce rendez-vous plus tard en juillet.

Sinon, l’équipe a très peu d’expérience sur le Tour, aucun coureur n’en étant à plus de deux participations (incluant 2021). Tim Merlier est rapide dans les sprints, Silvan Dillier est en forme puisqu’il vient de remporter le Championnat de Suisse sur route, et Jasper Philipsen connait une excellente saison.

Une belle équipe de baroudeurs!

Arkea-Samsic

Capable du meilleur comme du pire dans tous les registres!

Pour le général et pour des coups d’éclat en montagne, Warren Barguil, auteur d’un excellent Championnat de France sur route, et Nairo Quintana, tenteront de répondre présents. Ils sont capables de tout, mais aussi de rien.

L’enfant terrible du cyclisme français Nacer Bouhanni est aussi de la partie pour les sprints, et il faudra le surveiller de près. Il n’a peur de rien ni de personne, quitte à faire tomber la moitié du paquet, et n’a également besoin de personne pour se faufiler. Explosif!

Bahrain-Victorious

Là aussi, une équipe de baroudeurs qui est sur une série surprenante – et inexplicable? – de succès tout azimut.

Pello Bilbao et Wout Poels peuvent prétendre à une place dans les 10, ou à des victoires d’étape en montagne.

Poels, en particulier, semblait en net gain de forme récemment.

Sonny Colbrelli est probablement un des prétendants les plus sérieux au maillot vert, en l’absence de Sam Bennett blessé à un genou. Colbrelli devrait batailler avec Sagan et d’autres pour le paletot.

Quant à Mohoric, un sacré baroudeur que celui là. Bon n’importe où! Quant il part, le paquet le revoit difficilement. Un coureur de classe, un des plus beaux sur son vélo.

B&B Hôtels – KTM

11e Tour de France pour Pierre Rolland, un des vétérans de l’épreuve. En vue récemment notamment aux Championnats de France, il est certain qu’on le verra tenter quelque chose sur les étapes de montagne.

Coquard est là pour se mêler aux sprints. Sur un malentendu, ca peut le faire.

Le joker est Cyril Gautier, grand espoir du cyclisme français et successeur attendu de Thomas Voeckler, mais décevant depuis trois ans.

Bora-Hansgrohe

Peter Sagan est en forme, c’est le nouveau champion de Slovaquie. Déjà recordman du maillot vert avec 7 titres, une 8e semble tout-à-fait possible. Il est bien entouré pour y arriver… et ainsi faire oublier son échec de l’an dernier.

Kelderman pourrait jouer dans les 10 premiers du général. Pour Buchmann, je ne suis pas certain, il a déjà couru le Giro cette saison.

Vainqueur de la 2e étape du récent Dauphiné, attention à Lukas Pöstlberger pour la gagne sur une étape.

Cofidis

Christophe Laporte pour les sprints.

Guillaume Martin, en vue aux Championnats de France, pour une belle place au général. Il a encore progressé, c’est évident. C’est un coureur intelligent, conscient de ses limites mais aussi confiant dans ses moyens. S’il y a une ouverture, il la saisira.

Deceuninck – Quick Step

La puissante formation belge débarque avec du bien beau monde sur ce Tour de France, et ainsi jouer la carte des victoires d’étape et des sprints.

Ballerini va vite et pourra batailler avec Sagan.

Mark Cavendish est de la partie également, suite au retrait dernière minute de Sam Bennett. Deuxième au classement du plus grand nombre d’étapes remportées sur le Tour derrière Eddy Merckx, Cav vient d’en claquer une sur le Tour de Belgique et sa confiance est boostée. Faut voir.

Pour le reste, Asgreen est promis à une victoire d’étape, et Alaf nous régalera en essayant d’aller le plus loin possible sans trop compter, fidèle à ses habitudes. Je suis certain qu’il sera motivé par la naissance récente de son fils Nino.

N’oubliez pas les autres! Cattaneo, Morkov, Devenyns (lieutenant d’Alaf) et Declerq, c’est du lourd. Une bien belle équipe pouvant causer la surprise, y compris dans des coups de bordure en première semaine!

EF Education – Nippo

L’alignement final de cette équipe n’a pas encore été complété.

Le leader sera évidemment Rigoberto Uran, auteur d’un surprenant Tour de Suisse où il est apparu en très grande condition, s’octroyant au passage de chrono de l’Oberalppass. Uran sera peut-être la grande surprise de ce Tour au niveau du classement général.

Higuita et Valgren seront aussi présents, et peuvent accompagner Uran très loin.

Groupama – FDJ

L’absence de Thibault Pinot est bien compensée par le binôme David Gaudu et Arnaud Demare.

Demare peut jouer le maillot vert aucun doute là-dessus. C’est un sérieux client pour les Sagan, Colbrelli, Ballerini et Ewan sur ce Tour.

Gaudu perdra du temps dans les chronos, mais ce Tour est suffisamment montagneux pour lui permettre de viser une place dans les 5 à Paris. Il est cette année plus constant, plus solide au contact des meilleurs. Il peut y croire.

Autrement, Valentin Madouas et Stefan Kung sont les meilleures chances de succès d’étape, le premier sur des terrains accidentés, le 2e sur des terrains plus roulants s’il se glisse dans une bonne échappée. Hugo Houle ferait bien de le surveiller, avec Kasper Asgreen: si tu veux sortir avec des gars dans une échappée, autant choisir ces deux-là!!!

Ineos – Grenadier

Les épouvantails de ce Tour de France!

Une équipe fabuleuse, bâtie pour cadenasser la course et viser au moins deux coureurs dans les trois premiers à Paris.

Ils ont pas moins de quatre leaders, dont trois se sont déjà imposés sur un grand tour: Geraint Thomas, Richard Carapaz, Teo Geoghegan, ainsi que Richie Porte, 3e l’an dernier. Ouf!

L’effectif est complété par les solides Michal Kwiatkowski, Dylan Van Baarle, Jonathan Castroviejo et Luke Rowe. Ces derniers ne bénéficieront toutefois d’aucun bon de sortie pour viser des intérêts personnels.

Tout le monde se demande: pour qui Ineos roulera-t-elle? Dans un premier temps, probablement pour le mieux placé du général après la première semaine, propice aux chutes et qui comporte un premier chrono de 27 bornes. Après, pour le mieux placé dans la 3e semaine. Des conflits internes ne sont pas à exclure si plusieurs sont bien placés dans cette 3e semaine, Carapaz, par exemple, n’est pas anglo-saxon…

Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux

Une équipe de baroudeurs, mais peut-être sur le papier l’une des plus faibles du paquet.

Objectif? Montrer le maillot. On voudra se glisser tous les jours dans l’échappée matinale.

Jan Bakelants est le plus expérimenté de la troupe puisqu’il amorcera son 6e Tour.

Louis Meintjes a du talent, mais ne connait pas une grande saison.

Israel – StartUp Nation

Leader le Canadien Mike Woods!!!

En forme, en témoigne sa 2e place sur la dernière étape du Tour de Suisse, Mike a tout ce qu’il faut pour faire les 10 premiers à Paris, pas de doute là-dessus. Mais un top-10 représente-t-il un Tour réussi? Pas sûr… une victoire d’étape en montagne aurait plus de retentissement, du moins au Canada.

Pour Mike, le principal danger est cette première semaine et la nervosité du peloton, entrainant des chutes. Ca avait bousillé son premier Tour en 2019. Durant cette première semaine, Mike devra être super-bien protégé par son équipe et son capitaine de route, un certain Chris Froome. S’il passe la première semaine sans encombre, les Alpes seront une première occasion de briller, et briller fort!

Pour le reste, le Québécois Guillaume Boivin est aussi de la partie, et on ne peut être plus content pour lui après des années à manquer le rendez-vous. Résilient, dur au mal, Boivin est un bon sprinter également et pourra épauler ou se faire épauler par Andrei Greipel, l’un des vétérans sur ce Tour.

Lotto-Soudal

Une chance que l’équipe belge peut compter sur Caleb Ewan cette saison, sinon le bilan est maigre!

Ewan sera le principal client dans les sprints, pas de doute là-dessus.

Sinon, l’intéressant Thomas de Gendt est de la partie, lui et ses raids de débile qu’il lance à des plombes de l’arrivée. Une fois parti, en voilà un difficile à rattraper. Quelle machine ce de Gendt!

Philippe Gilbert est aussi de la partie, mais il ne faut pas attendre grand chose du champion belge selon moi.

Movistar

Le doyen du peloton et plus âgé coureur de ce Tour, AleJet Valverde, est au départ et on est ravi. Du punch, il en a encore beaucoup et plusieurs arrivées, notamment lors des deux premières étapes qu’il abordera avec de la fraicheur, lui conviennent.

Valverde se lance sur son… 14e Tour de France!

Sinon, Enric Mas et Miguel Angel Lopez seront les coureurs à qui on demandera une place dans les 10 du général, et Marc Soler pour une belle victoire d’étape en montagne.

Et chez Movistar, on aime aussi briller sur le classement par équipe!

Team Bike Exchange

Esteban Chaves et Simon Yates sont leur deux fers de lance pour le général. Les Australiens compteront aussi sur Michael Matthews pour aller chercher une étape.

Il faudra voir ce que pourra faire Lucas Hamilton sur son premier Tour.

Je ne vois pas trop cette équipe réaliser un grand Tour de France cette année, mais on ne sait jamais.

Team DSM

Là encore, des baroudeurs pour les victoires d’étape, surtout Soren Kragh Andersen et Cees Bol.

Romain Bardet a couru le Giro et est donc absent de ce Tour.

Le vétéran Nicolas Roche entreprend son 10e Tour, et ca ferait plaisir qu’il décroche une première victoire d’étape, enfin.

Jumbo-Visma

L’autre épouvantail de ce Tour, une équipe très solide qui a tout ce qu’il faut, selon moi, pour donner la réplique aux Ineos-Grenadier.

Le leader incontesté est évidemment Primoz Roglic, auteur d’un sacré pari cette saison puisqu’il n’a pas couru depuis Liège-Bastogne-Liège, préférant se préparer pour ce Tour du côté de Tignes, solo (et on espère qu’il a fait des EPIC de Guy Thibault!). On n’a donc aucun repère sur sa condition actuelle, mais le Slovène présente quand même de belles garanties vu son niveau.

Wout Van Aert vient de remporter le Championnat de Belgique, dominant un certain Remco Evenepoel remuant dans le final. Wout sera en forme ascendante sur ce Tour, aucun doute là-dessus.

Le vieillissant Tony Martin – au départ de son 13e Tour! – vient de remporter le chrono du Championnat d’Allemagne, il est aussi au rendez-vous.

Sepp Kuss, Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Jonas Vingegaard et Mike Teunissen seront les autres lieutenants de Roglic, tous capables de grandes choses. Aucun de ces coureurs ne pourront jouer leur carte personnelle.

Qhubeka-Assos

Pas sûr du tout quoi attendre de cette équipe!

Victor Campenaerts jouera la carte des chronos et des échappées, c’est clair.

Pour le reste, Simon Clarke est le plus expérimenté, débutant un 6e Tour de France. On jouera la carte des étapes, mais il faudra de la chance pour que ca fonctionne selon moi… et cette équipe en a eu récemment, avec une belle série de succès inattendus sur le Giro.

La preuve que parfois, il suffit d’une bonne ambiance au sein d’une équipe pour créer une spirale de succès.

Total-Énergies

L’équipe a changé de nom et de maillot au soir du récent Championnat de France.

Elle débarque avec Edvald Boasson Hagen sur son 11e Tour, mais ce dernier est inexistant cette saison. Seulement 36e du Championnat de Norvège le week-end dernier, ca n’inspire pas confiance.

Les meilleures cartes pour de belles victoires d’étape sont assurément Pierre Latour et surtout Anthony Turgis, qui a sans aucun doute franchi un pallier cette saison avec notamment une très belle saison des Classiques du printemps il y a quelques semaines.

Trek – Segafredo

Une belle équipe mais personne pour le général.

On visera donc les victoires d’étape dans tous les registres.

Vicenzo Nibali et surtout Bauke Mollema peuvent encore gagner en moyenne montagne.

La puce Kenny Elissonde visera les arrivées en altitude, là où c’est le plus pentu. Pourquoi pas cette étape avec deux ascensions du Mont Ventoux? Y’a une belle affaire à faire pour ce coureur sur cette journée en Provence!

Ailleurs, on comptera sur les solides Mads Pedersen (surtout si la météo est mauvaise!), Jasper Stuyven et Edward Theuns.

UAE-Emirates

L’équipe du dossard #1, Tadej Pogacar, favori de ce Tour de France et vainqueur sortant.

Sauf que.

Sauf que cette année, il aura la pancarte dans le dos. Ca sera moins facile que l’an dernier où on pensait tous qu’il jouait la 2e place.

Pogacar semble prêt, il se baladait sur le récent Tour de Slovénie qu’il a remporté sans peine.

À 22 ans et trois quart, il demeure l’un des plus jeunes coureurs de ce Tour de France et sa maturité en impose beaucoup. C’est assez bluffant de voir le niveau de ce coureur, à un si jeune âge.

Pour l’épauler, une solide formation mais assez inexpérimentée sur le Tour, sauf pour Rui Costa qui prendra le départ de son 10e Tour.

Majka, Formolo, Hirschi, McNulty, De La Cruz, c’est du solide en montagne et sur les étapes accidentées.

Je suis toutefois plus inquiet pour Pogacar sur les étapes exposées au vent, où des coups de bordure seront forcément tentés. Pogacar ne dispose pas dans son équipe d’un solide et imposant rouleur à la Tony Martin ou Wout Van Aert, rompu aux ficelles du métier. Et je suis sûr que les Ineos, les Deceuninck, les Jumbo ont déjà planifié de piéger Pogacar sur certaines routes de la première semaine. L’an dernier, ca avait marché…

Bref, pour Tadej, la première semaine sera cruciale. Une fois installé en haut du classement, s’il y parvient, ca sera plus simple de contrôler la course.

Quelques statistiques

Coureur le plus âgé: Alejandro Valverde (Movistar), 41 ans.

Coureur le plus jeune: Fred Wright (Bahrain-Victorious), 22 ans et 14 jours.

Nation la plus représentée : France, 32 coureurs

Coureurs canadiens: 3 (Woods, Houle, Boivin)

Anciens vainqueurs au départ: 4 (Pogacar, Thomas, Froome, Nibali)

Profil du coureur moyen: 29 ans, 1m80, 69 kilos.

Favoris par maillot

Jaune: Pogacar, Roglic, Thomas, Carapaz

Vert: Sagan, Colbrelli, Demare, Ewan, Aranburu

Blanc: Pogacar

Pois: Gaudu, Majka, Carapaz, Porte, Fulgsang, Uran, Barguil

