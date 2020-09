Tour: les affaires sérieuses reprennent!

Après trois étapes où, avouons-le on s’est un peu ennuyé, les affaires sérieuses reprennent aujourd’hui avec une belle étape compliquée de moyenne montagne vers Puy-Mary, avec une arrivée en altitude au Pas de Peyrol.

4 400m de dénivelé dans l’étape! 191 kms.

Pas un mètre de plat. Ça va être long et usant (pour les coureurs je veux dire). Et les organismes commencent à être bien fatigués.

Le général devrait changer.

Évidemment, ça devrait se jouer entre Roglic et Bernal pour le maillot jaune. C’est Bernal qui sera intéressant à suivre, car on ne sait pas trop s’il a les jambes. Aujourd’hui s’il n’attaque pas, il devra au moins suivre!

L’étape permettra aussi d’entrevoir qui de Martin, Bardet, Quintana, Uran ou Pogacar pourra monter sur le podium à Paris.

Et puis, y’a un certain Julian Alaphilippe qui a promis de « remettre ca ». Il sera probablement remuant demain, ca risque de donner une belle étape!

La lutte pour les autres maillots est également intéressante.

Le vert d’abord, avec un Peter Sagan qui commence à la trouver moins drôle. Pour preuve, il a fait rouler ses Bora-Hansgrohe hier, mais pour rien. S’il devrait pouvoir marquer les points du sprint intermédiaire aujourd’hui, situé après des premières difficultés qui élimineront probablement Bennett, c’est loin d’être gagné pour lui. La lutte risque de durer encore plusieurs étapes.

Le maillot à pois ensuite. Cosnefroy a avoué lui-même commencer à fatiguer, et Hirschi est devenu une sérieuse menace avec seulement 5 points de retard. Roglic et Pogacar ne sont pas à oublier non plus, il reste environ 200 points à aller chercher au cours des prochaines étapes. Hirschi est probablement le favori, il a un gros moral en ce moment suite à sa belle victoire d’étape solo hier, et le maillot est à sa portée.

Enfin le maillot blanc, entre Bernal et Pogacar. Bernal devrait encore le garder un petit moment, ça se jouera dans les Alpes probablement.

Hugo Houle

7e de l’étape, on ne peut pas passer sous silence la belle perf du Québécois hier. Il s’agit probablement du meilleur placement d’un coureur québécois sur le Tour à ce jour, dans une étape en ligne. Rappelons que David Veilleux et Antoine Duchesne sont les deux autres natifs du Québec à avoir pris le départ de la Grande Boucle.

Pour Houle, le travail d’équipier reprend certainement demain mais il reste peut-être deux étapes où il pourrait s’illustrer, soit la 14e vers Lyon samedi et la 19e vers Champagnole. Il a une belle condition physique en ce moment, ca serait bien qu’il puisse en profiter pour son compte. À la limite, on souhaite presque que Miguel Angel Lopez se plante!

Mike Woods

Il reste en bleu au terme de l’étape de montagne hier sur Tirreno, ayant même grapillé quatre secondes supplémentaires sur Majka.

Encore un test aujourd’hui sur une dernière bonne étape de montagne et s’il le passe, ça se jouera probablement sur la dernière étape, un chrono de 10 bornes. Go Mike go!

Autour du Tour

Dopage. Je vous parlais il y a quelques jours des « choses qui fâchent », question de rester alerte et critique quant au spectacle actuel du cyclisme professionnel. La Colombie et la Slovénie sont probablement des eldorados du dopage en ce moment, et depuis quelques années. L’Affaire Anderlass a levé certains éléments troublants en ce sens.

On apprend grâce à cette affaire que de nouveaux produits dopants sont en circulation depuis 2016 ou 2017 probablement, une hémoglobine synthétique appelée H7379 Haemoglobin Human. Les coureurs en feraient usage en micro-dose, et on sait que ces micro-doses sont une façon très efficace de déjouer les contrôles, ainsi que le passeport biologique.

Des échantillons sanguins datant de 2016 et 2017 seraient actuellement en train d’être re-testés pour déceler de telles hémoglobines de synthèse. On aura peut-être des surprises dans les prochaines semaines…

Aie aie aie, la lutte contre le dopage est loin d’être gagnée! Et avec la diminution du nombre de contrôles durant la Covid-19, l’avenir n’est pas très rassurant. Même le Centre Canadien d’Éthique dans le Sport avait annoncé, il y a quelques semaines, faire une pause de contrôles anti-dopage!