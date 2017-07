Tour: le ménage est fait

Le ménage est fait sur le Tour de France 2017.

Voyez un peu: exit Geraint Thomas, exit Richie Porte, exit Nairo Quintana, exit Alberto Contador, exit Esteban Chaves, ils ne sont désormais qu’une poignée à pouvoir rêver d’un podium à Paris.

L‘étape vers Chambéry s’annonçait terrible, ça l’a été. Une grande étape, comme on n’en a vécu très peu sur le Tour depuis 25 ans. Je me suis délecté devant ma télé toute la journée.

Une étape dramatique aussi, avec Geraint Thomas, Robert Gesink et Richie Porte envoyés à l’hosto. Porte nous a fait peur lors de sa chute dans la descente du Mont du Chat. Le bilan est lourd, fracture d’une clavicule, du bassin, le visage salement touché.

Geraint Thomas a lui aussi chuté dans une des premières descentes, sous la pression imposée par les AG2R-La Mondiale qui avaient sans surprise marqué cette étape. Bilan, une clavicule lui aussi.

Robert Gesink a quant à lui une vertèbre de fracturée. Sacré bilan pour une seule étape!

Quintana et Contador ont également marqué le pas. Si on peut comprendre pour Quintana après son Giro, c’est plus difficile de trouver une explication pour Contador, qui avait misé sa saison sur le Tour. Incapable de suivre des coureurs plus modestes dans les dernières rampes du Mont du Chat, il y a visiblement un problème physique avec le Pistolero, mais lequel? Espérons qu’il pourra se refaire la frite rapidement. Évidemment, on pourra remarquer encore une fois au passage qu’il y aura eu deux Pistolero: le premier avant sa suspension pour dopage, le deuxième après…

La stratégie en question

On a bien l’impression que toutes les équipes avaient élaboré une stratégie bien précise pour cette étape. Mais j’ai parfois du mal à bien comprendre.

Les AG2R se sont lancés tout azimut dans l‘étape, avec de nombreux coureurs. Le bilan, c’est que Bardet est resté longtemps dans le groupe Froome, pour ne sortir que dans la descente du Mont du Chat. Tout le reste a servi à quoi au juste?

Les Trek-Segafredo avaient manifestement dépêché Mollema et Pantano devant, ceci afin de relayer Contador une fois la grande bagarre lancée. Ils ne pouvaient pas prévoir la panne de jambes d’Alberto, qui a peut-être réagi trop tard.

Les Astana ont également bien joué avec Aru et Fulgsang actifs dans le Mont du Chat, essayant tour à tour de mettre à mal Froome et les Sky. C’est probablement de là que viendra la menace la plus sérieuse pour Froome sur le reste du Tour.

Les SunWeb-Giant ont très bien joué selon moi, allant chercher les points du maillot vert (Matthews) puis plaçant idéalement Barguil au pied du Mont du Chat. Rien à redire.

Les Movistar? Pas vu.

Les BMC? Pas vu.

Les autres équipes ont été plutôt transparentes, si ce n’est la… FDJ, qui mérite la palme du ridicule hier, quoi que Madiot en dise. Il était clair à 50 bornes de l’arrivée que Demare terminerait l‘étape hors délai. Pourquoi alors sacrifier trois autres coureurs? Du coup, la FDJ se retrouve décimée pour le reste du Tour, avec seulement 5 coureurs encore en course. C’est le sponsor qui doit être content!

Les Sky sont peut-être ceux qui ont été les plus logiques: ils ont roulé, fait le tempo, emmenant bien leur leader Froome presque jusqu’en haut du Mont du Chat. Un sans-faute ou presque, il manquait un équipier à Froome dans les tous derniers kilomètres.

Le reste du Tour

Clairement, les Astana et les AG2R ont de beaux coups à jouer sur les étapes de montagne à venir, notamment en 3e semaine. On a un invité surprise également, Rigoberto Uran, vainqueur d‘étape hier devant Barguil. Ce dernier aurait mérité de gagner, tant les efforts déployés durant l‘étape ont été colossaux. Barguil s’est consolé hier avec le maillot à pois. On savait par ailleurs Uran rapide au sprint, notamment depuis sa victoire au GP de Québec en 2015. Il aura eu le mérite de s’imposer avec une pile de dérailleur arrière vide, dernier rebondissement hier d’une étape décidément pas comme les autres.

Aru-Froome, la guerre?

Ni l’un ni l’autre n’a voulu enflammer la presse hier à l’arrivée suite à l’attaque d’Aru alors que Froome levait les bras pour signaler un ennui mécanique avec son vélo.

Aru a affirmé ne pas avoir vu Froome lever le bras, Froome a affirmé ne pas avoir vu Aru attaquer… et Froome a également affirmé ne pas avoir fait d‘écart sur Aru un peu après le premier incident.

Pure intox! C’est tout faux selon moi.

Bien sûr qu’Aru a attaqué par exprès! Bien sûr que l‘écart de Froome visait à intimider Aru. Bien sûr que ces deux là vont se détester sur le reste de la course… vous verrez lors des prochaines attaques des Astana sur les prochaines étapes, la Sky au complet va leur courir après j’en suis sûr!