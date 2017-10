Tour 2018: rebondissements garantis!

Ca y est, on connait le profil du Tour de France 2018, présenté hier à Paris.

Un Tour propice aux rebondissements si vous voulez mon avis!

Un parcours caractérisé par des étapes très diversifiées. Voyez un peu: un chrono par équipe, des étapes exposées au vent, des étapes sur des pavés dans le nord de la France, parfois des étapes très courtes comme celle de 65 kms seulement dans les Pyrénées, parfois aussi des étapes plus longues comme ces 218 kms entre Carcassonne et Bagnères-de-Luchon, un chrono individuel tout en relance, et peu de temps mort.

On enterre définitivement le classicisme des années 1990 et du début des années 2000. Seul vestige peut-être, ce dernier chrono placé la veille de l’arrivée, un classique sur une épreuve de trois semaines.

Bref, on a visiblement privilégié un parcours pouvant entretenir le suspense durant trois semaines, pouvant aussi garantir le spectacle tous les jours. Et que dire des Alpes et des Pyrénées, avec de vraies belles étapes dans les deux massifs montagneux!

Je vous avoue franchement que j’aime bien ce profil du Tour, et les nouvelles règles qui seront en vigueur: maximum de huit coureurs par équipe (plutôt que neuf) et des nouvelles bonifications en temps en cours d‘étape durant les neuf premiers jours de course. Ces changements vont considérablement compliquer la vie des grands leaders si vous voulez mon avis, qui devront composer avec une situation de course pouvant changer rapidement, n’importe quand, n’importe où. Ils ne seront jamais tranquilles, fini les étapes de transition où on pouvait récupérer l’esprit en paix!

Les sept étapes clé

La 6e étape vers le Mûr de Bretagne, à escalader deux fois dans le final. Les premiers écarts entre les grands favoris.

La 9e étape vers Roubaix, et un peu plus de 21 kms de secteurs pavés, la plupart figurant au parcours de Paris-Roubaix. S’il devait faire mauvais temps, rebondissements garantis. Même par temps sec, ce sera délicat. Les équipes des grands favoris devront choisir des coureurs capables d‘épauler leur leader sur ces routes, et d’autres capables d‘être efficace en haute montagne. Maux de tête garantis!

La 10e étape vers le Grand Bornand, avec l’ascension des cols de Romme et de la Colombière dans le final après avoir gravi l’ascension du plateau des Glières et ses deux kilomètres de terre battue dans le haut du col. De quoi faire la différence, car on peut notamment maintenir les écarts en haut de la Colombière jusqu’au Grand Bornand, la descente étant courte et rapide.

La 11e étape vers La Rosière, avec la montée de Bisanne, le Cormet de Roseland avant d’attaquer la montée finale vers La Rosière. Une étape courte (108kms), explosive, ne comportant pas un mètre de plat.

La 12e étape vers l’Alpe d’Huez, peut-être LA grande étape de ce Tour de France: col de la Madeleine, lacets de Montvernier, puis col de la Croix de Fer avant d’attaquer l’ascension vers l’Alpe d’Huez. Un grand classique, qui a souvent été le théâtre d’exploits. J’aime beaucoup, car cette étape lie ce Tour de France à son histoire.

La 17e étape vers St-Lary-Soulan, longue de 65 kms, soit la plus courte étape en 30 ans sur le Tour. “L‘étape dynamite” selon Christian Prudhomme! Trois ascensions sur cette courte distance (Peyresourde, Val Louron et Portet), et une arrivée au sommet du col du Portet après 16km d’ascension à presque 9% de moyenne. Parmi la difficulté du jour, un départ direct en montée, sans réchauffement possible outre que sur les home-trainer avant le départ. Départ explosif à prévoir! On va s’ennuyer d’Alberto Contador sur une telle étape!

À noter que les 16e et 18e étapes – plus classiques – dans les Pyrénées ne seront pas à négliger non plus: 218 et 200 bornes! La 16e étape comporte dans son final les cols de Portet d’Aspet, de Menté et du Portillon. La 18e étape comporte les cols d’Aspin, du Tourmalet, des Bordères, du Soulor et de l’Aubisque, excusez-un-peu! Chaque fois, l’arrivée est jugée au pied d’une descente, et on sait qu’aujourd’hui, les grands favoris peuvent aussi faire la différence dans ces descentes, pourvus qu’elles soient un peu techniques et rapides.

La 20e étape, un chrono de 31 kms dans le Pays Basque, sur un parcours accidenté, tout en relance. Un chrono exigeant qui pourrait décanter la course plus que prévu si jamais les écarts étaient serrés entre quelques favoris.

Les favoris

Tout le monde parle évidemment de Chris Froome, qui s’attaquera à une cinquième victoire sur le Tour de France. Il rejoindrait alors le cercle fermé des quatre vainqueurs de cinq Tours, soit Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain.

Je sais pas vous, mais je vois Tom Dumoulin comme un grand favori également. Très fort sur les chronos, ce coureur est également polyvalent, et peut-être un peu plus robuste que le frèle Chris Froome. Je trouve que le parcours 2018 va très bien au coureur néerlandais vainqueur du Giro 2017!

Il faudra aussi se méfier de Vicenzo Nibali, qui avait gagné le Tour 2014 sur un parcours présentant quelques similitudes avec celui de 2018. C’est également un coureur robuste, capable de faire la différence sur de nombreux terrains.

Rigoberto Uran pourrait également trouver matière à s’illustrer.

Par contre, je vois moins les Aru, Bardet, Barguil et Pinot sur un tel parcours; je pense qu’ils laisseront pas mal de plumes sur les 10 premiers jours, avant d’attaquer la montagne. Mais rien ne serait tout à fait perdu pour un grimpeur en forme devant les belles et nombreuses étapes de montagne de ce Tour de France, offrant un terrain propice pour se refaire.

Excitant tout ça! Vivement juillet 2018!