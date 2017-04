Tom Boonen, la retraite au bon moment

Mine de rien, c’est un grand champion qui a pris sa retraite du peloton pro dimanche au terme de Paris-Roubaix.

Outre son palmarès sportif, Tom Boonen aura fait du bien au cyclisme pendant plusieurs années noires, alors que le vélo traversait des temps difficiles avec Lance Armstrong au milieu des années 2000.

Comme Fabian Cancellara l’an dernier, je pense que “Tommeke” aura su partir au bon moment, en laissant une bonne impression à tout le monde. C’eut été encore mieux avec une victoire à Roubaix dimanche, ce qui en aurait fait le recordman absolu devant le mythique Roger de Vlaeminck. L’avoir déjà égalé, et avoir remporté trois Tours des Flandres, un Championnat du monde ainsi que 6 étapes sur le Tour situe le champion qu’il a été.

Une carrière en trois temps

Je vois personnellement la carrière de Tom Boonen en cinq temps.

D’abord, l’avènement, entre 2002 et 2007. Ensuite, la période trouble, de 2008 à 2011. Puis le renouveau, en 2012, les blessures, de 2013 à 2015 puis la sortie, en 2016 et (début) 2017.

L’avènement (2002-2007)

C’est sur Paris-Roubaix qu’on a découvert Tom Boonen en 2002, alors qu’il avait terminé 3e en travaillant d’arrache-pied pour son leader chez US Postal, George Hincapie. Tout le monde avait été bluffé par la force qu’il dégageait sur les pavés, et c’est avec une grande classe selon moi que Boonen a tenu à terminer sa carrière comme il l’avait commencé, sur les pavés de Paris-Roubaix.

Après deux années de construction (2003 et 2004) à apprendre le métier, Boonen explose en 2005 avec son premier doublé Flandres–Roubaix, puis le titre de champion du monde. Il remporte l’année suivante un nouveau Tour des Flandres puis, en 2007, ramène le maillot vert à Paris.

La période trouble (2008-2011)

Durant cette période, on a l’impression que Boonen vit plus souvent qu’autrement sur sa classe. Il aligne certes quelques victoires de prestige (victoire sur Paris-Roubaix en 2008 et 2009, champion de Belgique 2009), mais ses performances sont en dents de scie. Surtout, il est piqué positif en juin 2008 pour consommation de cocaïne, et se voit privé du Tour cette année là.

Ca recommence en avril 2009, où il est de nouveau contrôlé positif à la cocaine. Boonen avouera alors une dépendance à l’alcool et à cette drogue, un aveux bien reçu de ses fans belges qui le soutiendront sans faille les mois suivants. Je pense que sa franchise, au bout du compte, lui aura servi à relancer sa carrière les années suivantes.

Le renouveau (2012)

Après deux saisons (2010 et 2011) assez médiocres suivant ses deux contrôles positifs hors compétition, Tom Boonen revient au premier plan en 2012, avec un nouveau doublé Flandres–Roubaix. Il remporte même durant la campagne des Classiques d’avril Gent-Wevelgem et le GP E3, en faisant l’homme fort du début de saison. Il décroche également cette saison là son 2e titre de champion de Belgique.

Sa carrière bien relancée, il fait oublier complètement ses problèmes personnels et se replace comme LE champion belge de l‘époque aux yeux de la Belgique.

Les blessures (2013-2015)

Les cinq dernières années de la carrière de Tom Boonen seront plus compliquées, souvent sous le signe de la malchance et des blessures.

En 2013, il est blessé au coude en début de saison, puis chute coup sur coup sur Gent-Wevelgem puis au Tour des Flandres, le condamnant pour Paris-Roubaix une semaine plus tard.

En 2014, un drame familial le touche avant Milan SanRemo, sa conjointe faisant une fausse couche.

En 2015, il chute lourdement dans la 1ere étape de Paris-Nice, encore dans sa préparation pour les Classiques qu’il rate au complet. Pire, il chute lourdement en octobre au Tour d’Abou Dabi, se fracturant le crâne et perdant de façon permanente des facultés auditives.

La sortie (2016-2017)

Enfin épargné par les blessures en 2016, il termine 2e de Paris-Roubaix, prouvant à tous qu’il peut encore gagner cette grande classique. Il termine sa saison en beauté avec une 3e place aux Mondiaux de Doha.

En 2017, sa préparation des Classiques se fait sans trop d’anicroches, et il tire sa révérence sur une 13e place sur le vélodrome de Roubaix. Je pense qu’il est parti au bon moment, alors que sa cote de popularité est encore au maximum, et ayant pu faire oublier les galères de sa carrière. C’est aussi ça un grand champion: savoir se retirer au bon moment…

Il manque à son palmarès

Une course, une grande classique: Milan SanRemo, qu’il n’a jamais pu gagner. Il a terminé deux fois sur le podium.

Ses équipes

Y’a pas à dire, Tom Boonen aura été fidèle dans sa carrière, n’ayant connu que deux équipes: US Postal en 2002, et Quick-Step de 2003 à 2017. Inutile de vous dire que ses liens avec notamment Patrick Lefevere sont profonds. En même temps, lorsqu’on est le manager d’une équipe professionnelle belge, on ne veut certainement pas laisser partir le coureur le plus populaire du pays, capable de gagner les deux plus grandes classiques flandriennes de la saison!

L’homme

On pourra découvrir un peu plus la personnalité de Tom Boonen à travers ce vidéo produit par la compagnie Specialized, qui aura aussi été fidèle de nombreuses années à Tom Boonen.

Salut champion!