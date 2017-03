Team Sky: la maitrise des communications

L‘étau s’est considérablement resserré sur David Brailsford et l‘équipe Sky ces dernières semaines dans l’affaire des AUT et du Fluimucil administré à Bradley Wiggins l’année de sa victoire sur le Tour de France.

Le Parlement britannique s’en est en effet mêlé, et certains haut-placés demandent désormais la démission de Brailsford de la tête de l‘équipe, estimant que le lien de confiance a été brisé.

Si je n’ai aucun doute sur les moyens utilisés par la Sky pour engranger autant de succès depuis une dizaine d’années, force est de reconnaître que Brailsford va être difficile à déloger: en effet, quelles preuves existe-t-il pour démontrer que l‘équipe et son administration auraient enfreint les règles?

Il n’y a pas eu de contrôles anti-dopage positifs, pas de scandales anti-dopage non plus. Il est surprenant de voir que des journalistes comme David Walsh ne s’intéressent pas de plus près à tout ce dossier, comme ils l’avaient pourtant fait avec Lance Armstrong. Serait-ce parce que l‘équipe est britannique?

C’est toute la différence avec l’Affaire US Postal: la maitrise des communications. Alors que Lance Armstrong multipliait les arrogances, provoquant tout le monde autour de lui, Dave Brailsford use de diplomatie, et maitrise ainsi les communications. Une autre preuve de son intelligence relationnelle nous a été donnée hier, par sa réponse à ceux exigeant sa démission: “mon administration et la Sky a commis des erreurs certes, mais nous n’avons jamais enfreint les règles”. On joue la carte – puissante – de la bonne foi.

N’empêche que c’est rudement pratique pour la Sky et Bradley Wiggins que des documents soient disparus, que des mesures de puissance soient inexistantes…

Je suis d’avis que l‘étau continuera de se resserrer sur cette équipe au cours des prochains mois. Le doute s’est installé sur les méthodes utilisées – les fameux “marginal gains” – et les autorités, de même que les journalistes, seront plus vigilants.