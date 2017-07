Oui, c’est possible depuis le Québec, via Internet.

Je vous avoue franchement que je me régale à suivre le Tour sur France Télévision, avec notamment les commentaires de Laurent Jalabert et Marion Rousse.

Comment faire?

Je me suis abonné (14,99$US) pour un mois au site filmon.com qui donne accès, sans géocodage, à une foule de chaines européennes, dont France3 et France2.

L’avantage du site est que vous pouvez enregistrer les étapes, et les écouter quand bon vous semble.

Si vous oubliez d’enregistrer, vous pouvez même écouter les reportages en playback, en revenant en arrière dans l’horaire télé disponible au bas de chaque chaine.

Deux options de qualité d’image aussi, selon votre vitesse de connexion: SD ou HQ.

Bref, ça marche bien, et ça enrichit l’expérience! Évidemment, filmon.com possède également des applications pour iPad et iPhone, vous permettant une fois abonné de suivre la course sur vos appareils mobiles.