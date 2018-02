Salon du vélo: après Montréal, Gatineau!

La 16e édition du Salon du vélo de Montréal se déroulera du 23 au 25 février prochain à la Place Bonaventure de Montréal.

On y retrouvera cette année encore près de 250 exposants, et tout le who’s who du vélo au Québec. Des grandes marques (Pinarello, Campagnolo, Bianchi, etc.), des produits cyclistes (alimentation, vêtements, équipements de toute sorte), des cyclosportives, des équipes, des magasins y tiendront des kiosques permettant de trouver en un seul endroit de quoi planifier votre saison 2018, voire découvrir quelques nouveautés.

Prix d’entrée pour un adulte, 14$. Très raisonnable. Et les membres de la FQSC ne paient que 10$!

Une nouveauté

Nouveauté intéressante en 2018, Ottawa-Gatineau aura aussi son Salon du vélo, une première. Cet événement se tiendra au Palais des congrès de Gatineau du 16 au 18 mars prochain et devrait regrouper une centaine d’exposants. Tous les détails n’ont pas encore été communiqués par l’organisation, mais je ferai les suivis!