Sagan, syndrome Cancellara…

Il aura fallu attendre les 20 derniers kilomètres de Gent Wevelgem pour vraiment voir la course se décanter hier, en deux temps (les deux dernières heures de la course sont ici).

D’abord, un groupe d’une quinzaine de coureurs s’est détaché au train à environ 20 bornes de l’arrivée, sur une cassure imposée par un Peter Sagan qui avait manifestement de bonnes jambes. Sagan a servi quelques gros relais qui ont suffi, impressionnant!

Puis deux coureurs se sont isolés de nouveau en tête à 16 bornes de l’arrivée, à partir du petit groupe devant: Van Avermaet et Keukeleire, ce dernier étant ravi d‘être à pareille fête. Le duo est parti sans accélérer, tout simplement parce que Peter Sagan a arrêté de rouler dans l‘échappée, frustré de voir un Terpstra refuser de collaborer pleinement.

Si on peut comprendre qu’un sprinter de la trempe de Sagan fasse peur, c’est un peu tôt à 16 bornes de l’arrivée pour arrêter de collaborer…

La tactique de la Quick Step était très probablement de favoriser le regroupement avec un petit groupe en chasse derrière, au sein duquel évoluait Boonen et surtout, surtout, Gaviria. Un éventuel regroupement leur aurait donné un certain avantage du nombre, c’est certain.

Personnellement, je comprends l‘énervement de Sagan devant, qui n’est pas sans rappeler ce que Cancellara vivait souvent dans le final des Classiques ces dernières années: une course négative, pour faire perdre un coureur plutôt que pour essayer de gagner.

Mais au niveau professionnel, les enjeux sont grands et il n’y a pas de cadeau. Chose certaine, je pense que Bora-Hansgrohe et Quick Step n’ont pas fini de se tirer la bourre sur les Classiques cette saison avec cet incident, et cela pourrait profiter aux autres, notamment aux BMC.

Pour Van Avermaet, c’est d’ailleurs une confirmation: il a déjà gagné cette année le Het Nieuwsblad, le GP E3, et maintenant Gent Wevelgem, excusez-un-peu. Il sera logiquement un des tous grands favoris du prochain Tour des Flandres le week-end prochain, avec Peter Sagan bien sûr, mais aussi Philippe Gilbert, Niki Terpstra, Michael Matthews et… Michal Kwiatkowski (s’il y prend part, à confirmer).

Soulignons enfin la présence du Québécois Hugo Houle dans l‘échappée matinale, qui a fait un grand bout de chemin à très vive allure. Le Québécois était dans un bon jour, voilà qui est intéressant pour les grands rendez-vous à venir, surtout que son équipe AG2R-La Mondiale a un coureur capable de bien faire, Olivier Naesen, 26 ans, qui ne cesse de surprendre.

Le phénomène Sagan

L‘émission Stade 2 sur France Télévision a consacré ce week-end un reportage d’une douzaine de minutes sur Peter Sagan. C’est ici.

Valverde brille en Catalogne

Au Tour de Catalogne, c’est Alejandro Valverde qui a dominé la compétition, son plus proche rival étant un autre espagnol, Alberto Contador.

Chris Froome a donné des signes de forme sur la route vers Tortosa vendredi, mais a été bien piégé le lendemain par les Movistar et les Trek-Segafredo pour perdre plus de 20 minutes au général. Je crois qu’il a simplement laisser tomber, et a préservé ses énergies pour d’autres batailles plus tard cette saison.

Chose certaine, qui pour battre Alejandro Valverde cette saison sur le Mur de Huy prochainement?! Quel coureur!